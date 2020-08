La emoción y adrenalina que se vive en la WWE no ha parado desde hace semanas y tras un gran evento como NXT TakeOver XXX, mucho menos. Pat McAfee, exjugador de los Indianapolis Colts, fue la superestrella invitada de este evento, donde se ganó los aplausos y el cariño del público pero más allá de eso, Triple H, leyenda del cuadrilátero, comentó que tras esta noche no será la última vez que veamos a este hombre en acción.

Pat McAfee dejó la NFL hace unos años tras poner fin a su carrera. Tuvo un gran paso con los Indianapolis Colts, equipo en el jugó por 8 años, donde se consolidó como pateador y donde consiguió algunos logros individuales que lo pusieron en una órbita diferente.

Desde el 2017, Pat McAfee comenzó a trabajar como analista deportivo para diferentes cadenas pero cuando llegó a la WWE en 2018 nació una nueva ilusión en él, pues el expateador de la NFL quería una oportunidad de subirse al ring y vivir la emoción de la lucha en carne propia; Triple H le cumplió su sueño.

Los elogios de Triple H a Pat McAfee tras NXT TakeOver XXX

Pat McAfee peleó en NXT TakeOver XXX contra Adam Cole, uno de los referentes de la marca. El exjugador de la NFL perdió dicha lucha pero se ganó la admiración del público, pues tras su exhibición, movimientos y pasión que demostró en el ring, la gente lo aclamó y quiere seguirlo viendo en acción y parece que Triple H está de acuerdo con ello según sus palabras en conferencia de prensa tras culminar el evento.

Former Colts Punter, Pat McAfee wrestled for NXT tonight. He lost but watch this:pic.twitter.com/cNS03X6gTD — Eamer (@eamer) August 23, 2020

“Puedo decir que no creo que sea la última vez que veamos a Pat McAfee en la WWE. Había muchas críticas, mucha gente al pendiente de lo que pudiera hacer una celebridad. Hubo muchas opiniones divididas”, mencionó Triple H sobre Pat McAfee.

Triple H recordó el día que Pat McAfee lo buscó y el entusiasmo con el que le pidió una oportunidad en la WWE, hecho que lo convenció de ponerlo en la cartelera de NXT pero este no es el límite, pues el exjugador de los Colts aspira a llegar más lejos, como SmackDown o RAW y luego participar en alguno de sus eventos principales.

Pat McAfee steals the show in NXT debut against Adam Cole Get More From This App : https://t.co/r6t7b7WaR1 pic.twitter.com/uugeeuQ7MO — Hot Sports Daily (@HotSportsDaily1) August 23, 2020

“El día que conocí a Pat me dijo que quería trabajar para mi, que quería ser luchador. Recuerdo que me dijo ‘quiero estar aquí, quiero ser parte del talento’. Al inicio lo vi solo como un presentador pero Pat tenía la intención de hacer esto, no sólo de ser una superestrella de NXT sino de la WWE como tal”, sentenció Triple H.