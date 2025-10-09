Lo que necesitas saber: Clayton Lewis y Kearyn Baccus, compañeros de Ulises en el Macarthur declararon que el mexicano les pagó 10,000 dólares.

¿Recuerdan que por allá del 2024, les contamos que Ulises Dávila estaba involucrado en apuestas deportivas? Bueno, pues durante las investigaciones del caso se declaró culpable.

Las investigaciones se centran en al menos seis partidos de la temporada 2023/24 de la A-League Men de Australia. Durante ese periodo, descubrieron que algunos jugadores buscaban llevarse una tarjeta amarilla de forma intencional para beneficiar las apuestas.

Foto: Internet

Ulises Dávila se declara culpable de apuestas deportivas

La policía en Australia descubrió que la red operó entre el periodo del 24 de noviembre y 9 de diciembre del 2023. En ese tiempo, Ulises Dávila jugaba para el Macarthur y recibió un par de tarjetas amarillas en dos partidos. Ahora sabemos que ambas fueron de forma intencional.

Además del mexicano, otros dos jugadores del club también están involucrados en la red de apuestas. Las autoridades consideran que Dávila es el líder del grupo.

Foto: Getty Images

Las tarjetas amarillas les dieron a ganar más de 200,000 dólares. Clayton Lewis y Kearyn Baccus, compañeros de Ulises en el Macarthur declararon que el mexicano les pagó 10,000 dólares. Por lo que recibieron sanciones leves, al considerar que tenían un nivel bajo dentro de la red.

Lewis, Baccus y Dávila quedaron fuera del equipo en cuanto se dieron a conocer las acusaciones en su contra. Por lo que la aventura de Ulises en el futbol extranjero no terminó nada bien, hace muchos era una promesa del balompié nacional o ahora quedó prácticamente borrado de las canchas por unos cuantos dólares y tarjetas amarillas.