Nuestro siempre bien ponderado futbol mexicano, es de los pocos en los que el campeonato se define a doble final. La ida y la vuelta, algunos a favor y otros en contra de esta idea que se mantiene en la Liga MX.

Puede suceder cualquiera cosa en los dos partidos, tanto definir el resultado en la ida y para la vuelta aguantar o que en la ida no se juegue a nada, para matar todo en la vuelta.

Las opiniones están divididas sobre la final de la Liga MX, pero sea cual sea, no nos perdemos ninguno de estos partidos, porque normalmente encuentran la manera de entretenernos.

Trofeo de la Liga MX, que se dan en la final de vuelta – Foto: Getty

Nos guste o no, este es el formato de competencia, que si puede mejorar o no, pero no podemos negar que la final, ya sea la de ida o de vuelta, son espectaculares.

Podemos recordar aquella Tigres vs Pumas en CU, el América vs Cruz Azul de Moi Muñoz o la primera estrella de Xolos en campo de Toluca… son muchos los partidos de final de Liga MX, imborrables.

Moisés Muñoz y su gol ante Cruz Azul – Foto: Agencia Mexsport

Mucho espectáculo, pero, ¿quién se corona más, visitantes o locales en final de Liga MX?

Vamos a centrarnos en la final de vuelta, porque en la final de ida no se levanta ningún título, aunque sí podría definirse el camino al campeonato, pero esas son otras historias.

Y hablaremos de los últimos 20 equipos que han levantado el título de la Liga MX y saber cuál es la preferencia para los clubes, si dar la vuelta en casa o ante su afición.

Atlas se coronó en una final de Liga MX después de muchísimos años -Foto: Agencia Mexsport

¿Por qué hablamos de esto? Sencillo, porque el título de Liga MX se definirá en el Estadio Akron, Chivas y Tigres aburrieron en la ida -como es costumbre- y en la final vuelta, definirán al nuevo campeón.

Ahora vamos con las estadísticas, porque las Chivas y los Tigres necesitarán leer esto para el partido del 28 de mayo, que podría beneficiar a los felinos, si es que los números se imponen.

André-Pierre Gignac listo para la final de la Liga MX ante Chivas – Foto: Agencia Mexsport

Los que se coronaron en casa

Torneo Resultado ¿Dónde se jugó la final de Liga MX? Apertura 2022 Pachuca venció 8-2 a Toluca Estadio Hidalgo Apertura 2021 Atlas venció a León 4-3 en penales a León Estadio Jalisco Guardianes 2021 Cruz Azul venció 2-1 a Santos Estadio Azteca Guardianes 2020 León venció 3-1 a Pumas Nou Camp Clausura 2017 Chivas venció 4-3 a Tigres Estadio Akron Apertura 2016 Tigres venció 3-0 en penales a América Estadio Universitario Clausura 2015 Santos venció 5-3 a Gallos TSM Apertura 2014 América venció 3-1 a Tigres Estadio Azteca Clausura 2013 América venció 4-2 en penales a Cruz Azul Estadio Azteca

Los que levantaron el título de visita en Liga MX

Torneo Resultado ¿Dónde se jugó la final de Liga MX? Clausura 2022 Atlas venció 3-2 a Pachuca Estadio Hidalgo Apertura 2019 Rayados venció 4-2 en penales a América Estadio Azteca Clausura 2019 Tigres venció 1-0 a León Nou Camp Apertura 2018 América venció 2-0 a Cruz Azul Estadio Azteca Clausura 2018 Santos venció 3-2 a Toluca Nemesio Diez Apertura 2017 Tigres venció 3-2 a Rayados Estadio BBVA Clausura 2016 Pachuca venció 2-1 a Rayados Estadio BBVA Apertura 2015 Tigres venció 4-2 en penales a Pumas Ciudad Universitaria Clausura 2014 León venció 4-3 en la prórroga a Pachuca Estadio Hidalgo Apertura 2013 León venció 5-1 a América Estadio Azteca Apertura 2012 Xolos venció 4-1 a Toluca Nemesio Diez