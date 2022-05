Valtteri Bottas regaló una imagen que ha dado pie a los memes de Fórmula 1después de colarse al podio en el Gran Premio de Italia, en Monza, en 2021, luego de dibujar una sonrisa en plena entrevista cuando le mostraron la imagen del choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, quien terminó por debajo del auto del neerlandés.

Para ese momento, Bottas ya sabía que Mercedes no le renovaría contrato, por lo que en algunas carreras desacató las órdenes del equipo que estaban enfocadas para favorecer a Hamilton.

Bottas tampoco esperaba el bajón de Mercedes

Ahora, Bottas es el piloto estelar de la escudería Alfa Romeo, a la cual le ha sacado jugo, gracias a que el equipo trabaja con motor Ferrari y aunque no ha logrado podios, se ha metido entre los primeros 10 en varias carreras y en la clasificación de pilotos y desde su nuevo lugar ve el declive de Mercedes.

El equipo que dominó por casi una década en el Gran Circo, ahora pelea en la parte media, de modo que Bottas se ha dado el lujo de rebasar a Hamilton en un par de carreras, lo cual pega en el orgullo del británico y en el de Mercedes, por lo que el volante finlandés fue cuestionado sobre esta situación previo al Gran Premio de España.

El finlandés consideró que es normal que un equipo que peleaba el primer lugar en cada carrera ahora no tenga fuerza para dominar. “Siempre hay ciclos y siempre hay aspirantes que al final hacen un gran trabajo, pero supongo que nadie se esperaba que Mercedes bajara, aunque está bien pelear contra ellos… no me imagino en un lugar mejor que este, la verdad”, mencionó.

¿Ríe cuándo rebasa a Hamilton?

Ante esta situación, a Bottas le pidieron ser honesto y confesar si ríe debajo del casco cuando rebasa a Hamilton, de quien fue sombra en Mercedes.

“No, no me río, no me permitiría concentrarme, es divertido, pero son solo carreras, puntos… no hay nada personal. He pasado allí cinco grandes años, y claro, es sorprendente estar peleando ahora con ellos”, indicó a Marca.