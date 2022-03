¿En qué van y cómo seguir en vivo todas las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 ya está tomando forma (¡que nervios!) y en cada una de las confederaciones se definen los últimos boletos a la Copa del Mundo, de cara al sorteo de los grupos, que se celebrará el 1 de abril y aquí te damos un panorama sobre en qué punto están todas las eliminatorias y cómo verlas en vivo.

Previo al cierre de las eliminatorias, el Mundial de Qatar cuenta con 15 selecciones calificadas, incluyendo a Qatar, el anfitrión de la Copa del Mundo, la mayor parte son combinados de Europa, que le cerrará la puerta a Italia o a Portugal, tras conocerse los cruces en la UEFA.

Hablemos de la Concacaf rumbo a Qatar 2022

Nuestra querida Concacaf reparte tres boletos directos y pase al repechaje. Canadá, México y Estados Unidos pintan para quedarse con los accesos directos durante las últimas tres fechas del Octagonal, mientras que Panamá y Costa Rica apuntan para pelear por el repechaje.

Jueves 24 de marzo

Jamaica vs El Salvador: ESPN y Star + (17:05 horas)

Panamá vs Honduras: Star+ (19:00 horas)

México vs Estados Unidos: Azteca 7 y Canal 5 (20:00 horas)

Canadá vs Costa Rica: ESPN (20:00 horas)

Domingo 27 de marzo

Canadá vs Jamaica: Por confirmar (15:05 horas)

El Salvador vs Costa Rica: ESPN 2 y Star + (16:05 horas)

Estados Unidos vs Panamá: ESPN y Star + (18:00 horas)

Honduras vs México: Canal 2 y Azteca 13 (18:05 horas)

Miércoles 30 de marzo

México vs El Salvador: Canal 5 y Azteca 7 (20:05 horas)

Jamaica vs Honduras: Por confirmar (20:05 horas)

Costa Rica vs Estados Unidos: ESPN y Star+ (20:05 horas)

Panamá vs Canadá: Por confirmar (20:05 horas)

¿Qué se juega en la Conmebol?

La eliminatoria en Sudamérica reparte cuatro boletos directos y uno al repechaje. Argentina y Brasil son dueños de los dos primeros boletos y el jueves 24 de marzo se pueden definir los dos boletos directos, y Ecuador y Uruguay tiene ventaja. Con un triunfo respectivamente ante Paraguay y Perú.

Para el repechaje podrían quedar hasta tres selecciones de cara a la última jornada, que se disputa el martes 29 de marzo y las selecciones de las que hablamos son Perú, Chile y Colombia.

La selección que se quede con el boleto al repechaje, tendrá que esperar al mes de junio para enfrentar a la selección que vaya al repechaje de Asia.

Jueves 24 de marzo

Uruguay vs Perú: Sky (17:05 horas)

Brasil vs Chile: Sky (17:05 horas)

Paraguay vs Ecuador: Sky (17:05 horas)

Colombia vs Bolivia: Sky (17:05 horas)

Viernes 25 de marzo

Argentina vs Venezuela: Sky (17:05 horas)

Mates 29 de marzo

Bolivia vs Brasil: Sky (17:30 horas)

Ecuador vs Argentina: Sky (17:30 horas)

Venezuela vs Colombia: Sky (17:30 horas)

Chile vs Uruguay: Sky (17:30 horas)

Perú vs Paraguay: Sky (17:30 horas)

Repechaje UEFA rumbo a Qatar 2022

A quién dejas fuera ¿a Italia o Portugal? Europa ya definió a 10 invitados y falta definir tres lugares vía repechaje, aunque sólo conoceremos a dos invitados, debido a que la semifinal entre Ucrania y Escocia será pospuesta debido al conflicto bélico con Rusia.

Jueves 24 de marzo

Portugal vs Turquía: Sky (13:45 horas)

Italia vs Macedonia del Norte: Sky (13:45 horas)

Gales vs Austria: Sky (13:45 horas)

Suecia vs República Checa: Sky (13:45 horas)

Martes 29 de marzo

Final 1: Sky (12:45 horas)

Final 3: Sky (12:45 horas)

Eliminatoria en África

La eliminatoria de la Confederación Africana de Futbol va a dejar fuera a una de sus estrellas, o Sadio Mané o Mohamed salga, ya que Senegal y Egipto disputan una de las finales cinco finales que reparten los boletos al Mundial.

Los partidos son de ida y vuelta, de modo que el martes 29 de marzo conoceremos a los cinco invitados de este continente.

Viernes 25 de marzo

Congo vs Marruecos: ESPN y Star+ (9:00 horas)

Mali vs Túnez: ESPN 3 y Star+ (11:00 horas)

Camerún vs Argelia: ESPN y Star+ (11:00 horas)

Ghana vs Nigeria: ESPN 3 y Star+ (13:30 horas)

Egipto vs Senegal: ESPN y Star+ (13:30 horas)

Martes 29 de marzo

Nigeria vs Ghana: ESPN 3 y Star+ (12:00 horas)

Senegal vs Egipto: ESPN y Star+ (12:00 horas)

Argelia vs Camerún: ESPN y Star+ (14:30 horas)

Marruecos vs Congo: ESPN 3 y Star+ (14:30 horas)

Túnez vs Mali: Star+ (14:30 horas)

Eliminatoria en Asia

Irán y Corea del Sur son dueños de los dos primeros boletos al Mundial de Qatar, como primero y segundo lugar del Grupo A, de modo que en este sector sólo queda definir al tercero, que jugará con el tercero del Grupo B para definir qué selección va al repechaje contra el equipo de Conmebol.

En el grupo B Arabia Saudita, Japón y Australia se pelean los dos boletos directos y el del repechaje en las dos últimas jornadas.

Jueves 24 de marzo

Australia vs Japón: ESPN y Star+ (3:10 horas)

China vs Arabia: ESPN y Star+ (9:00 horas)

Martes 29 de marzo

Japón vs Vietnam: ESPN y Star+ (4:35 horas)

Arabia vs Australia: Star+ (12:00 horas)