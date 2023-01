Entre partidos aplazados por situaciones extra cancha y otro que tiene que ver directamente con la cancha, la Liga MX arrancó el torneo Clausura 2023, considerado por algunos como uno de los más gachitos o al menos que menos expectativas ha generado por un pobre mercado de transferencias y transmisiones que alejan a los aficionados.

La primera jornada comenzó, lamentablemente, con el aplazamiento de dos partidos, uno de ellos (Mazatlán vs León) por temas extra cancha, tras lo acontecido en Sinaloa con la recaptura de Ovidio Guzmán, y otro que tiene que ver, literalmente con la cancha, y es que el Estadio Jalisco está en pésimas condiciones, de modo que el Atlas vs Toluca no se pudo jugar.

Atlas no juega desde el 1 de octubre, ya que no calificó a repechaje, de modo que tuvo más de tres meses para planear su primer partido del Clausura 2023 y aún así no pudo tener su cancha lista, por lo cual recibirá una sanción económica. En el Jalisco ya se trabaja para recuperar la cancha para el juego contra Mazatlán, el 12 de enero, pero la directiva aclaró que es imposible tenerla en óptimas condiciones.

Con dos juegos aplazados, y a falta del partido entre Pachuca y Puebla, la primera jornada nos dejó apenas 12 goles y el primer empate sin goles, en el duelo entre América y Querétaro.

Local Resultado Visitante Necaxa 2-3 A. De San Luis América 0-0 Querétaro Monterrey 0-1 Chivas Pumas 2-1 Juárez Santos 0-3 Tigres Tijuana vs Cruz Azul Pachuca vs Puebla Mazatlán vs* León Atlas vs* Toluca vs* partidos aplazados

Los partidos que se vieron por TV Abierta

Se podría decir que la primera jornada pasó desapercibida, y es que en este fin de semana apenas pudimos ver un partido en televisión abierta, y ese fue el Pumas vs Juárez. El resto de partidos fueron transmitidos el televisión de paga, pero sobre todo en plataformas de las propias televisoras, como Fox Sports Premium y Vix+.

Esto provocó un montón de quejas entre aficionados y no es para menos, pues se ven obligados a contratar transmisiones que ofrecen la misma experiencia (mismos narradores, mismos equipos, mismos jugadores y escaso espectáculo), sólo que cobrado aparte. Miles y miles de seguidores optaron señales ilegales, algo que hasta 2019 dejó un aproximado de 10 millones de usuarios en México.

Vix+ se llevó esta jornada tres partidos, entre ellos el 0-0 entre América y Querétaro. Fox Sports Premium se quedó con dos juegos y uno más, el Pachuca vs Puebla, lo llevará en sus canales tradicionales, mientras que Canal 2 ofreció el único partido en televisión abierta (Pumas vs Juárez).

La tarjeta del wey que contrató

Vix+

Izzi

Fox Sports Premium

Sky

Star plus

Y hasta Cable local

Para ver la Liga de cagada MX pic.twitter.com/uJYIkIyLx6 — Lex V. Hernandez (@VictorH55055252) January 8, 2023

El primer gol del torneo

El primer gol del Clausura 2023 nos hizo esperar 62 minutos en el triunfo del Atlético de San Luis sobre Necaxa y fue obra de Juan Sanabria. A partir de este momento, el partido se puso bueno.

Para este partido, Necaxa presentó una playera azul, en honor a “Don Ramón”, el personaje del Chavo del 8, aficionado de los Rayos, quien usaba un gorrito azul deslavado.

El primer triunfo de Chivas

Chivas tuvo más bajas que fichajes, pero de modo que los principales cambios en el Rebaño fueron estructurales y por lo pronto ya dejó el primer triunfo del torneo, de visitante, y ante Monterrey, gracias a un gol de Alexis Vega.

Los regios pudieron empatar en los últimos minutos con un penal, que fue mandado a los cielos por Germán Berterame. Rogelio Funes Mori, quien entró de cambio al 69′, fue abucheado.

La barra del Querétaro en el Azteca

¿No que las barras visitantes no pueden entrar a los estadios? ¿Y no que la barra del Querétaro está suspendida? Pues en el juego entre América y Gallos, integrantes de la barra queretana fueron identificados en la casa de las Águilas, donde provocaron a una de las barras azulcremas con cánticos y a su salida uno de los aficionados agredieron a colegas de BolaVip.

“Deja de grabar, Machín, no nos estén grabando”, amenazó el aficionado. Acto seguido, varios seguidores del equipo visitante se cubrieron el rostro. Ni Gallos, ni la Liga MX, ni la Federación Mexicana de Futbol se han manifestado al respecto. Cabe recordar que el 5 de marzo se cumplirá el año de sanción en el Corregidora, y el estadio podrá abrir sus puertas a los aficionados de nueva cuenta.

La polémica de Macías

El único partido en televisión abierta dejó la que tal vez sea la jugada más polémica de la jornada, y que le dio el triunfo a Pumas y es que el árbitro, Oscar Macías, señaló un penal que en principio había descartado y hasta amonestó por considerar que se lo querían chamaquear, hasta que intervino el VAR.

En el VAR consideró que Alfredo Talavera sí había hecho contacto con ‘Toto’ Salvio, concedió el penal y Pumas se quedó con los tres puntos. Se supone que el VAR debe intervenir en jugadas flagrantes para corregir errores graves de los árbitros. ¿Para ti es un penal claro?

Mejor que pasen los memes

El homenaje del Necaxa a Don Ramón descripción gráfica: pic.twitter.com/9ZChATYKta — Martinalgui (@MartinoliCuri) January 7, 2023