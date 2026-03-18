Lo que necesitas saber: La primera edición de la Vuelta México se corrió en 1948.

¿Se imaginan a Isaac del Toro competir en México? Bueno, pues se dice y se cuenta, que ya andan en negociaciones para traer de regreso a la Vuelta México. Una competencia similar al Tour de France, que se celebró en nuestro país hace varios años.

La idea es aprovechar toda la proyección que Isaac le ha dado al ciclismo con sus actuaciones internacionales, para darle más protagonismo en México. Aunque aún se encuentran en las primeras platicas, la idea es que la competencia sea en el 2027.

¿Les gustaría?

Fotografía @TirrenAdriatico vía X

Isaac del Toro podría correr en la Vuelta Mexico

Varios medios en Italia aseguran que la Unión Ciclista de México anda organizando todo para tener una nueva edición de la Vuelta México en el 2027. Y eso no es lo mejor, también quieren contar con la verificación de la Unión de Ciclistas Internacionales (UCI), para asegurarse de que los mejores ciclistas del mundo vengan a competir, específicamente el UAE Team de Isaac del Toro.

De acuerdo con Escape Collective, la Vuelta México podría celebrarse durante los primeros días de enero, antes del Tour Down Under de Australia.

“Sería fantástico para nosotros. Y si tenemos la suerte de contar nuevamente con Isaac en nuestro Campeonato Nacional, como lo hicimos el año pasado en octubre en Ensenada, entonces tal vez UAE y otros equipos puedan realizar su entrenamiento en altitud aquí en México y participar en la Vuelta a México antes del Tour Down Under”. Declaró el presidente de la Unión Ciclista de México, Bernardo de la Garza a Escape Collective.

Fotografía @StradeBianche vía X

¿Qué es la Vuelta México de ciclismo?

La Vuelta México era una competencia de ciclismo, al estilo Tour de France que se celebraba en nuestro país. Era organizada por la Federación Mexicana de Ciclismo junto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) e iniciativa privada. Era parte del calendario de la Unión Internacional de Ciclismo (UCI), por lo que participaban los mejores ciclistas.

La primera edición se corrió en 1948 y estuvo compuesta de 9 etapas. En aquel entonces, tenían la idea de convertirla en una de las vueltas más importantes a nivel mundial.

El problema es que no logró tener el apoyo necesario para celebrarse cada año y se convirtió en un evento intermitente. Es más, la última edición fue en el 2016, hace más de 10 años.

Fotografía @TeamEmiratesUAE vía X

En la Vuelta México se repartían varios maillots; el líder de la competencia recibía el color amarillo, el mejor mexicano una color blanca, el líder de montaña el color rojo, el líder de combatividad en verde y para el líder del grupo -23 era el azul.

Nunca se volvió a hablar de traer de regreso la Vuelta de México hasta que Isaac del Toro comenzó a dominar el resto de las competencias. Todavía no sabemos si volverá la competencia, pero es una realidad que Isaac ha puesto en la mesa un deporte que no era protagonista en nuestro país.