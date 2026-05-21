Lo que necesitas saber: Pato O'Ward eligió leche al 2% (leche semidescremada).

Se nos viene un fin de semana con mucha actividad en pista. Además del Gran Premio de Canadá, el domingo 24 de mayo, también se corren las 500 Millas de Indianápolis.

Y lo mejor de todo es que en ambas carreras tendremos la presencia de dos pilotazos mexicanos. En Canadá, Checo Pérez correrá con Cadillac y en Indianápolis lo hará Pato O’Ward con Arrow McLaren.

Así que para que no se pierdan ni una sola vuelta de las 500 Millas, por acá les dejamos los horarios, la transmisión, el lugar en la parrilla de salida de Patito y hasta la leche que eligió en caso de ganar la carrera.

Fotografía @ArrowMcLaren vía X

¿Dónde ver las 500 millas de Indianápolis?

Las 500 Millas de Indianápolis se corren el domingo 24 de mayo a las 10:30 hrs, tiempo de México. Y su transmisión estará disponible a través de ESPN y por Disney+.

Antes del Gran Premio de Canadá, que es a las 14:00 hrs, pueden arrancar el dominguito con las 500 Millas.

Carrera Fecha y hora Transmisión 500 Millas de Indiánapolis Domingo 24 de mayo

10:30 hrs (tiempo de México) ESPN

Disney+

Fotografía @IndyCar vía X

¿En que lugar saldrá Pato O’Ward en las 500 millas de Indianápolis?

Y por si quieren una razón más para ver las 500 Millas de Indianápolis, deben saber que Pato O’Ward se quedó con el sexto lugar de la parrilla de salida, así que podrá estar cerca de los primeros lugares y, sobre todo, de pelear por esa victoria que tanto se le ha negado.

Aunque delante tendrá a Alex Palou, Alexander Rossi, David Malukas, Felix Rosenqvist y Santino Ferrucci, así que no será una carrera fácil.

N° Piloto Equipo 1 Alex Palou Chip Ganassi 2 Alexander Rossi Ed Carpenter 3 David Malukas Penske 4 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing

Curb Agajanian 5 Santino Ferrucci AJ Foyt 6 Pato O’Ward Arrow McLaren 7 Kyffin Simpson Chip Ganassi 8 Conor Daly Dreyer & Reinbold Racing 9 Scott McLaughlin Penske 10 Scott Dixon Chip Ganassi

La leche que tomará Pato en caso de ganar en Indianápolis

La tradición dicta que el ganador de las 500 Millas de Indianápolis debe tomar leche, de ahí la famosa frase de ‘Winners drink milk’ o en español ‘Los ganadores beben leche’.

Y para seguir con esa tradición, cada año los pilotos eligen el tipo de leche desean beber, en caso de ganar la carrera. Para la edición del 2026, Pato O’Ward eligió leche al 2% (semidescremada).

Winners drink milk / Fotografía IndyCar

Esperemos que este año sea el bueno para Pato y pueda quedarse, al fin, con esa victoria que tanto ha buscado, soñado y peleado.