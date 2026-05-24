Lo que necesitas saber: Lo más cerca que ha estado Pato O'Ward de ganar las 500 Millas de Indianápolis fue en el 2024, cuando perdió ante Josef Newgarden en la última vuelta.

Las 500 Millas de Indianápolis tuvieron un auténtico final de fotografía. El ganador se definió en la última vuelta: Felix Rosenqvist le arrancó la victoria a David Malukas justo en los últimos metros de la línea de meta.

No hace faltan las palabras, acá les dejamos la fotografía del momento en que Felix cruzó primero la meta.

Fotografía @IndyCar vía X

Pero por un momento, parecía que Pato O’Ward podría conquistar Indianápolis. A ocho vueltas del final, cuando Rosenqvist lideraba la carrera y Pato se encontraba en el segundo lugar, Caio Collet se estrelló en la curva 2, el golpe fue durísimo que el auto se prendió fuego al instante. Ese choque, obligó a lanzar una bandera roja que le dio vida a Patito.

Captura de pantalla

Sin embargo, en la relanzada Pato no tuvo mucho que hacer y, del segundo puesto, cayó hasta el cuarto.

Al final, Felix Rosenqvist logró beber leche en la línea de meta, tal como dicta la tradición en Indianápolis y Malukas sufrió como lo hizo Pato en el 2024, cuando también perdió en la última.

Patito arrancó desde el sexto lugar de la parrilla de salida. Sin embargo, no fue hasta las últimas vueltas que logró ponerse al frente y pelear por la victoria.

Fotografía @ArrowMcLaren vía X

El homenaje a Kyle Busch en las 500 Millas

En la vuelta 18 de las 500 Millas de Indianápolis, le rindieron homenaje a Kyle Busch, piloto que falleció a los 41 años de edad debido a una neumonía grave que desembocó en una sepsis.

¿Cómo le ha ido a Pato O’Ward en las 500 Millas de Indianápolis?

Pato O’Ward no tuvo mucha suerte en la edición 2026 de las 500 Millas de Indianápolis. Lo más cerca que estuvo de tocar la gloria fue en el 2024, cuando cuando perdió ante Josef Newgarden en la última vuelta.

Un momento sumamente doloroso para Patito, que ha intentado cada año conquistar la victoria y bebe leche en la icónica línea de meta con aquellos tradicionales ladrillos.

En el 2022, también se quedó en el segundo puesto.

Año Lugar 2026 4° lugar 2025 6° lugar 2024 2° lugar 2023 24° lugar 2022 2° lugar 2021 4° lugar 2020 6° lugar