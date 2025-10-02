Lo que necesitas saber: El Gran Premio de Singapur se disputará por encima de los 30 grados centígrados

Por primera vez en la historia de Fórmula 1 se ha declarado riesgo por calor, de cara al Gran Premio de Singapur, para el cual se esperan temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, pese a que se corre de noche. Esto significa que los pilotos estarán a temperaturas entre los 50 y 60 grados centígrados en la cabina.

En 2023, después del Gran Premio de Qatar, varios pilotos recibieron atención médica tras experimentar mareo, vómito y una importante deshidratación. Logan Sargenat, entonces piloto de Williams, abandonó la carrera porque se sentía mal, mientras que Lance Stroll estuvo al borde del desmayo y Alex Albon necesitó ayuda de mecánicos para salir del auto.

Logan Sargeant en el GP de Qatar 2023

Desde ese episodio, Fórmula 1 ha tomado cartas en el asunto y para evitar escenarios como el de Qatar, implementó el protocolo de riesgo por calor, el cual básicamente activa la opción de instalar bombas de refrigeración que van conectadas a una especie de chaleco que portan los pilotos como parte de su indumentaria.

Este chaleco cuenta con una manguera por a cual circula agua fría y mantiene al piloto fresco, aunque para algunos pilotos esta prenda es incómoda, ya que consideran que limita el ya estrecho espacio al interior de la cabina.

Camiseta de refrigeración F1

Los pilotos tienen derecho a no usar el chaleco refrigerante

Fórmula 1 le da opción libre a los pilotos de usar o no este sistema de refrigeración durante el Gran Premio de Singapur, sin embargo establece que en caso de no usarlo, el auto debe llevar más peso, en concreto medio kilogramo más, para compensar el peso extra que llevarán aquellos pilotos que sí usen el sistema de refrigeración.

Se espera que para el Gran Premio de Singapur la mayoría de los pilotos usen este sistema de refrigeración y lo pongan a prueba dede las prácticas libres. “De todas formas, todos tenemos que instalar el lastre, así que mejor que lo lleves”, dijo Nico Hulkenberg.

El clima siempre es factor en el GP de Singapur / Foto: MexSport

Algunos pilotos dudan sobre el sistema de refrigeración en Singapur

Algunos pilotos ya han hecho pruebas previas con este sistema y temen que en algún momento deje de funcionar y en lugar de que circule agua fría por la manguera que recorre pecho y espalda de los pilotos, ésta se convierta en agua caliente.

Si el sistema funciona durante una hora, entonces se darán por bien servidos. “Quizá solo funcione durante cinco vueltas, y luego ya no habrá refrigeración, y entonces serán solo 50 vueltas de sufrimiento”, dijo Lance Stroll.

“Si se derrite demasiado rápido solo estás haciendo circular agua caliente y probablemente te calienta más que si no lo llevas puesto. Esa es la desventaja”, manifestó Ollie Berarman.

Ollie Bearman F1 Haas

Sin embargo, Carlos Sainz considera que es importante usar este chaleco para identificar problemas puntuales en los cuales se pueda trabajar rumbo al Gran Premio de Qatar y temporadas posteriores.

“Los equipos están logrando que funcione cada vez mejor cada vez que lo probamos. Al principio, lo teníamos funcionando más o menos durante media hora. Esperemos que ahora todo el sistema pueda funcionar al menos una hora. He corrido Singapur 10 veces; si se rompe o no funciona, no me preocupa: haré la carrera y saldré fresco como siempre. Pero si funciona, es mejor porque entonces sufres un poco menos”, estableció Carlos Sainz.