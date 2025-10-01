Lo que necesitas saber: En Singapur nació el 'This is the mexican way', de Checo Pérez

¿Max Verstappen está para pelear el campeonato de pilotos en 2025? Esta duda comenzará a despejarse en el Gran Premio de Singapur (aquí nació el ‘This is the mexican way’, de Checo Pérez), una de las pistas donde jamás ha ganado el piloto neerlandés y si lo hace, le meterá presión en serio a Oscar Piastri, el líder del campeonato quien aún conserva una diferencia de 69 puntos. Más abajo te dejamos los horarios para ver el Gran Premio de Singapur en vivo.

“Este fin de semana en Singapur será muy importante porque es una pista en la que históricamente Max nunca ha ganado”, nos contó Giselle Zarur en entrevista. ”Quitando la victoria de Checo en 2022, a Red Bull no le ha ido bien en Singapur. Si Red Bull logra ir bien este fin de semana es que sí están haciendo las cosas bien con el auto y si hay un cambio”.

“Yo creo que va a cambiar la narrativa, si habrá más emoción, pero que Max vaya a pelear por ese título, lo veo complicado”, mencionó Giselle, quien considera que el título se quedará en McLaren, ya sea con Oscar Piastri o Lando Norris.

Max Verstappen en Bakú / Getty

McLaren será campeón en Singapur

Si la lógica se impone, McLaren conquistará su décimo campeonato de constructores en Fórmula 1, con el simple hecho de que uno de sus pilotos suba al podio durante este fin de semana.

McLaren tiene un total de 623 puntos en el campeonato de constructores y su más cercano perseguidor es Mercedes, que tiene 290. Matemáticamente Mercedes puede llegar a un máximo de 636 unidades en este año, de modo que si McLaren hace 13 puntos en este de fin de semana, el campeonato quedará oficialmente definido.

Estos 13 puntos se pueden obtener con el podio de uno de sus pilotos (25 puntos por el primer lugar, 18 por el segundo y 15 por el tercero) o incluso con una combinación de sus dos pilotos que incluya el quinto lugar (10 puntos) y el octavo (cuatro puntos).

Andrea Stella, Oscar Piastri, Zak Brown y Lando Norris / Fotografía @McLaren

Horarios para ver el GP de Singapur

Debido a las altas temperaturas, Singapur se convirtió en la primera sede en celebrar un Gran Premio de noche, lo cual deja horarios muy similares a los de Europa, así que hay que levantarse tempranito este fin de semana.

Las prácticas libres del viernes se llevarán a cabo a las 3:30 y a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. El sábado inicia con la tercera práctica libre, a las 3:30 y a las 7:00 ya hay que estar despiertos para ver la qualy.

La carrera del Gran Premio de Singapur iniciará a las 6:00 de la mañana, el domingo 5 de octubre. La transmisión en vivo será por Fox Sports Premium y por F1TV.

Sesión Día Hora TV Streaming Práctica libre 1 Viernes 3 de octubre 3:30 hrs Fox Sports F1TV Práctica libre 2 Viernes 3 de octubre 7:00 hrs Fox Sports F1TV Práctica libre 3 Sábado 4 de octubre 3:30 hrs Fox Sports F1TV Calificación Sábado 4 de octubre 7:00 hrs Fox Sports F1TV Carrera Domingo 5 de octubre 6:00 hrs Fox Sports Premium F1TV

Penúltima fecha de F1 Academy

En Singapur la actividad soporte correrá a cargo de la F1 Academy, que disputa su penúltima fecha de la actual temporada y el campeonato se puede definir a favor de Doriane Pin con una serie de resultados, que incluye victorias en las dos carreras del fin de semana y malos resultados de Maya Weug y Chloe Chambers, sus más cercanas perseguidoras.

Pin tiene 127 puntos, mientras que Weug llega a Singapur con 107, es decir, un deficit de 20 unidades. La Mexico-americana, Courtney Crone, buscará sus primeros puntos. Acá van los horarios por si quieres desvelarte con la actividad de la categoría femenina, antes de su desenlance en Las Vegas.

Sesión Día Hora TV Streaming Calificación Viernes 3 de octubre 5:00 hrs Fox Sports 3 F1TV Carrera sprint Sábado 4 de octubre 1:00 hr Fox Sports 3 F1TV Carrera 2 Domingo 5 de octubre 1:25 hr Fox Sports 3 F1TV