Lo que necesitas saber: Michael Bay ha dirigido películas como Transformers y Armageddon

Cadillac enfrenta una demanda por 1.5 millones de dólares por el comercial transmitido durante el Super Bowl para presentar el auto con el que Checo Pérez y Valtteri Bottas debutarán en la temporada 2026 de Fórmula 1. La demanda fue interpuesta por el renombrado director Michael Bay, por incumplimiento de contrato y fraude, ya que “aparentemente han robado las ideas y el trabajo de Bay para el comercial, sin pagar por ellos”.

La demanda fue interpuesta el viernes 6 de febrero en la ciudad de Los Angeles y consta de un documento de 19 páginas, es decir, dos días antes de que el comercial saliera a la luz durante el último cuarto del Super Bowl.

El caso de la demanda de Michael Bay

De acuerdo con The Athletic, el director ejecutivo de Cadillac, Dan Towriss, se acercó a Bay en noviembre de 2025 para producir el comercial de la presentación del auto de Fórmula 1. La intención del directivo era contratar a un director estadounidense de renombre.

Cuando se reunió con Bay, Towriss le contó sobre la idea de incluir de John F. Kennedy sobre su intención de llevar al primer hombre a la luna y si el desierto sería un buen fondo.

La versión de Bay dice que se llegó a un acuerdo verbal en el mes de noviembre y le dieron luz verde para comenzar a trabajar, sin embargo, el 6 de diciembre de 2025 Bay fue informado que finalmente irían en otra dirección, es decir, que contratarían a otra agencia para producir el comercial.

En pocas palabras, Bay habría estado trabajando durante una semana, aproximadamente, sin haber sido contratado formalmente, es decir, con un documento, sin embargo, el productor ejecutivo de Bay, Scott Gardenhour, estableció que “contrataron a Bay para conceptualizar, producir y dirigir el anuncio con una oferta única; es decir, no se había contratado ni se contrataría a ningún otro productor o director para este proyecto”.

Micheal Bay, director / IG Michael Bay

¿Qué dicen en Cadillac?

Previo a la salida del comercial durante el Super Bowl, Cadillac compartió un documento en que establecía que sí hubo un acercamiento con Michael Bay, sin embargo, los tiempos no cuadraban: “Hablamos con él sobre la posibilidad de dirigir nuestro anuncio del Super Bowl. Pero tras dos reuniones, quedó claro que no podía cumplir con nuestro cronograma y, al final, no había salida”.

“No está claro por qué presenta esta demanda, ya que el concepto y la creatividad ya estaban desarrollados y solo lo estábamos considerando como director”, indica la postura de Cadillac.

Un día después del estreno del comercial, Dan Towriss, respaldó la postura oficial y dejó abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso con Bay.

Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac / F1 Cadillac

“Me parece decepcionante que haya tomado esa decisión. Sin duda, todo el trabajo creativo se realizó mucho antes de hablar con él. Queríamos hablar con él sobre un papel como director, no para robarle ideas creativas, y creo que el grupo Translation, con el que trabajamos, hizo un excelente trabajo desarrollando todo el proyecto.

“Así que confiamos en que se resolverá de forma amistosa, pero, desde nuestro punto de vista, la noche de ayer fue un gran éxito y estamos muy orgullosos del trabajo realizado, y eso es todo lo que puedo decir al respecto”, comentó.