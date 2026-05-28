Lo que necesitas saber: Cadillac no está enfocado en ganar carreras, sino en construir un proyecto a futuro, y Checo es el piloto ideal para ello

Checo Pérez está cumpliendo con las expectativas que se plantearon a su regreso a la Fórmula 1: no ha sumado puntos, pero está dejando brotar toda su experiencia en la construcción de un auto y un proyecto a futuro para Cadillac.

Y sí, ese rol lo tiene contento y satisfecho con la decisión de volver a la F1, aunque antes peleara por estar en el podio carrera a carrera.

Fotografía @Cadillac_F1 vía X

Checo Pérez está aportando experiencia en Cadillac

El piloto mexicano habló con Motorsport y ahí mostró que está chido con eso de su nuevo rol en la Fórmula 1. Con Red Bull peleaba el podio, incluso en cierto punto se habló de ser campeón mundial.

Ahora con Cadillac el chip cambió… y Checo Pérez está cumpliendo con ello:

“Puedo volcar toda mi experiencia en ello (el desarrollo del auto de Cadillac y el equipo en general). Aunque como piloto quieras ganar, si no tienes la oportunidad de estar en el mejor coche de la Fórmula 1 en este momento, entonces es un proyecto muy bueno del que formar parte. Por eso estoy disfrutando tanto de mi regreso”.

Checo Pérez en Baréin / Foto: Cadillac F1

Checo Pérez ha adoptado un rol de piloto No. 1 en Cadillac

Cadillac ha tratado de dejar claro que sus pilotos serían todo el tiempo iguales, por eso de ser equipo nuevo y no tener la misión de ganar carreras. Sin embargo, Checo Pérez claramente ha tomado un rol de líder en el equipo.

Algunos rumores apuntan a que Bottas no está tan seguro en el equipo para 2027 (hay quien menciona que igual y Colton Herta toma su lugar antes de acabar la actual temporada). Eso es especulación, pero habla de que Checo Pérez cuenta con una mayor estabilidad en el equipo.

“Creo que la experiencia que he tenido me ha ayudado a comprender plenamente quién soy y el equipo al que pertenezco. Es un proyecto que estoy disfrutando mucho, y asegurar que podamos progresar como equipo, es un gran reto para un piloto”, mencionó también el tapatío.