Lo que necesitas saber: Oscar Piastri agregó un pequeño emoji en su cuenta de Instagram en honor a su nueva amiga.

Oscar Piastri todavía no es campeón del mundo, pero ya tiene una avispa nombrada en su honor. Se trata de la ‘Gwesped piastrii’, una nueva especie hallada en ámbar al norte de Myanmar.

Y justamente el color de ese ámbar en el que la encontraron fue el responsable del nombre de la avispa, ya que es similar al naranja papaya de McLaren, por lo que decidieron ponerle el apellido de su piloto Oscar, incluso por encima del de Lando Norris.

Puede que tengamos a varios campeones de la Fórmula 1 en la parrilla actual, pero solo Piastri puede presumir de su propia avispa.

Fotografía @F1

Así es la avispa de Oscar Pistri

De acuerdo con el artículo de investigación Nuevas avispas planas (Hymenoptera: Bethylidae) del ámbar Kachin del Cretácico medio de Myanmar publicado en enero del 2026, se descubrió una nueva especie del Gwesped de Lancepyrinae en ámbar birmano en la Colina Noije Bum, del valle de Hukawng, estado de Kachin, Myanmar.

Se trata de la ‘Gwesped piastrii’ que resalta del resto por su ‘mayor número de flagelómeros y su distintiva venación en las alas anteriores’.



Mide unos 2.3 milimetros con una frente lisa y antenas con 11 flagelómeros, además de una carina mediana metapostnotal completa. El artículo también explica que, las alas anteriores carecen de un tallo de la vena 1Cu y la abscisa postestigmática de R1 tubular en un tercio de la celda 2R.

“El epíteto específico honra a Oscar Piastri por sus logros en la Fórmula 1, y porque el color de la pieza ámbar le recordó al autor original el icónico naranja de McLaren. Debe tratarse como un sustantivo en caso genitivo”. Se lee en el artículo.

Fotografías sciencedirect.com

¿Qué dijo Oscar Piastri sobre su avispa?

Oscar Piastri ya sabe que hay una avispa en el mundo que lleva su nombre y, no solo le dedicó una storie en Instagram, también agregó un pequeño emoji en su cuenta en honor a su nueva amiga.

Además de la avispa de Oscar Piastri, por acá les contamos sobre la mariposa que fue nombrada en honor al Borussia Dormund, casualmente sus colores también fueron determinantes para recibir su nombre ¿Lo sabián?