Lo que necesitas saber: Daniel Suárez ganó su tercera carrera desde que llegó a Nascar Cup

¡Señoras y señores, el mexicano Daniel Suárez ganó la emblemática Coca-Cola 600 de la Nascar Cup en una noche de lluvia y el piloto regiomontano dedicó su victoria sorpresiva a Kyle Busch, piloto fallecido el pasado jueves.

“Esta victoria es para Kyle, para Samantha, para Brexton, para Lennix, para toda su familia”, dijo el mexicano al finalizar la carrera. La jornada comenzó con un emotivo homenaje a Kyle Busch con su familia presente, especialmente su esposa Samantha y su hijo Brexton.

Daniel Suárez ganó la Coca Cola 600 / Nascar

Daniel Suárez gana la Coca-Cola 600 de Nascar Cup

La Coca-Cola 600 es la carrera más larga de la temporada y se terminó antes de lo planeado debido a la intensa lluvia en el Charlotte Motor Speedway, después de 373 vueltas, sin que se determinara un claro ganador, a 27 vueltas del final.

Suárez bajó del auto y rompió en llanto instantes después de haber recibido la notificación oficial, y después de recibir el abrazo de felicitación de su esposa, Julia Piquet.

Daniel Suárez hizo un enorme trabajo de defensa al contener a una serie de pilotos de Toyota tras varios reinicios. Al final la carrera tuvo una duración de cuatro horas y 37 minutos.

Tercera victoria de Daniel Suárez en Nascar Cup

Esta es la tercera carrera que gana Daniel Suárez en Nascar Cup y es el único mexicano que ha ganado carreras en la máxima categoría del mundo Nascar.

Hay que recordar que Daniel Suárez cambió de equipo para esta temporada, luego de haber pasado cinco años en el equipo Trackhouse y desde este 2026 compite para el equipo Spire Motorsports, que tiene relación con Cadillac.