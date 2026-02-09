Lo que necesitas saber: Checo Pérez disputará su primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 el 7 de marzo, en el Gran Premio de Australia

Cadillac ya presentó su primer auto de Fórmula 1 y lo hizo como ninguna otra escudería lo había hecho antes: con un comercial durante el Super Bowl con Checo Pérez, y si no lo viste, entonces pásele por aquí.

Para este comercial tuvieron que pagar cerca de ocho millones de dólares, solo para que fuera transmitido durante el partido de la final de la NFL, porque el costo de la producción y demás es una cifra totalmente aparte.

Checo Pérez Cadillac F1

El comercial de Cadillac con Checo Pérez en el Super Bowl

El comercial con el que Cadillac presentó su primer auto de Fórmula 1, con Checo Pérez, fue transmitido durante el último cuarto del Super Bowl, el cual fue disputado entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, o sea que su transmisión fue en la parte final del partido y un rato después del show del medio tiempo, el cual encabezó Bad Bunny.

Cadillac compartió el video en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “La misión comienza ahora. Presentamos la primera imagen del equipo Cadillac Fórmula 1”.

En el comercial no salió Checo Pérez ni Valtteri Bottas. Cadillac le dio todo el peso a las personas que trabajaron en la construcción de su primer auto de Fórmula 1, entre ingenieros y mecánicos, quienes observan detenidamente la manera en la cual ese monoplaza se va ensamblando, pieza por pieza, lo cual refuerza el mensaje principal: “La misión comienza ahora”.

Así es el auto de Checo Pérez y Cadillac

Además de la transmisión del comercial en el Super Bowl, Cadillac expone una réplica del auto en Time Square, en Nueva York. La réplica del monoplaza ha estado en ese lugar desde el viernes, pero el chiste es que no se viera con claridad para ser revelado una vez finalizada la cuenta regresiva de un reloj digital. Así fue como fue mostrado en Nueva York.

Así de reveló el auto de Cadillac en Times Square!!



Se tardó un poquito así que la gente comenzó a gritar “Checo, Checo!” pic.twitter.com/ZsD61Ryp0p — Marie (@ma_fe79) February 9, 2026

Y después de tantas expectativas y tanto tiempo, al fin conocemos los detalles del auto con el que Checo Pérez competirá en su regreso a la Fórmula 1, con Cadillac. Por un lado es un auto mayormente blanco, pero desde el otro perfil, es todo lo contrario, un monoplaza obscuro. ¿Qué te parece?

Cadillac F1

Cadillac F1

Cadillac F1