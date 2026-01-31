Lo que necesitas saber: Las 500 millas de Indianápolis se correrán el 24 de mayo del 2026, en la séptima carrera de la temporada.

¡Ya tenemos listo el calendario de la IndyCar 2026! Aunque no tendremos carrera en México, sí será una nueva oportunidad de ver a Pato O’Ward pelear por el campeonato. En el 2025 se quedó con el subcampeonato y firmó su mejor temporada en la categoría.

Además del campeonato de la Indy, Patito tiene el sueño de ganar las 500 millas de Indianápolis. Hasta ahora solo ha conseguido un par de segundos lugares ¿Será que en el 2026 lo veremos ganar?

Fotografía @ArrowMcLaren

Calendario IndyCar 2026

La IndyCar reveló su calendario del 2026. Inicialmente la temporada tenía programadas 17 carreras, sin embargo, tras un decreto de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se añadió una carrera más; la Washington 250.

Eso quiere decir que la temporada tendrá un total de 18 carreras. Inicia el 1 de marzo en St. Petersburgo y terminará el 6 de septiembre en Laguna Seca con el nuevo campeón de la categoría. Esperamos que Patito sea el ganador.

N° Carrera Fecha 1 St. Petersburgo 1 de marzo 2026 2 Phoenix 7 de marzo 2026 3 Arlington 15 de marzo 2026 4 Barber 29 de marzo 2026 5 Long Beach 19 de abril 2026 6 IMS Road Course 9 de mayo 2026 7 Indianapolis 500 24 de mayo 2026 8 Detroit 31 de mayo 2026 9 St. Louis 7 de junio 2026 10 Road America 21 de junio 2026 11 Mid-Ohio 5 de julio 2026 12 Nashville 18 de julio 2026 13 Portland 9 de agosto 2026 14 Markham 16 de agosto 2026 15 Washington DC 23 de agosto 2026 16 Milwaukee 1 29 de agosto 2026 17 Milwaukee 2 30 de agosto 2026 18 Laguna Seca 6 de septiembre 2026

Imagen @IndyCar vía X

¿Por qué la IndyCar no vino a México?

Aunque hubo varias negociaciones para traer una carrera de Indy a México, no fue posible fijar una fecha en el calendario, debido a lo cerca que estaban del Mundial 2026. Digamos que no querían competir con toda la atención y furor de una Copa del Mundo, por lo que decidieron esperar otro poco más.

Pato O’Ward en Milwaukee / Fotografía @ArrowMcLaren

¿Cuándo son las 500 millas de Indianápolis 2026?

Las 500 millas de Indianápolis, junto al Gran Premio de Mónaco y las 24 horas de Le Mans, forman parte de la ‘Triple Corona’ en el mundo del automovilismo. Hasta ahora, solo un piloto ha logrado ganarla, Graham Hill.

Por lo que ganar en Indianápolis no es cualquier cosas, es uno de los momentos más esperados en la temporada por todas las tradiciones que rodean la carrera. Desde beber leche, recibir el trofeo Borg-Warner y claro, besar la icónica línea de ladrillos.

En el 2026, las 500 millas de Indianápolis se correrán el 24 de mayo del 2026, en la séptima carrera de la temporada.

Pato O’Ward viendo el trofeo de las 500 millas de Indianapolis

Así le ha ido a Pato O’Ward en las 500 millas de Indianápolis

2019: DNQ

2020: Sexto lugar

2021: Cuarto lugar

2022: Segundo lugar

2023: Lugar 24

2024: Segundo lugar

2025: Tercer lugar

Esperemos que el 2026 sea una gran año para Pato O’Ward, conquiste varias victorias, el campeonato y de paso las 500 millas, que tanto ha soñado.