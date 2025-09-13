Lo que necesitas saber: La IndyCar intentará correr en México, pero hasta el 2027, después del Mundial.

El Autódromo Hermanos Rodríguez quedó fuera del calendario de la IndyCar para la temporada 2026. Durante el 2025, se habló de la posibilidad de ver correr a Pato O’Ward en México, sin embargo, el Mundial 2026 impidió que eso sucediera.

Y tiene todo el sentido. Durante el próximo verano la Copa del Mundo será el principal evento deportivo para los mexicanos. No solo se llevará toda la atención, también el dinero, entre boletos, merch, comida, transporte y hospedaje.

Por lo que la Indy decidió esperar un poco más para correr en México. La idea es garantizar que su carrera tendrá buena entrada, difusión y mucho foco entre aficionados y medios. Venir en año mundialista no les garantiza nada de eso.

Fotografía FIFA

IndyCar vendrá a México después del Mundial 2026

Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp explicó que las negociaciones para traer la IndyCar al Autódromo Hermanos Rodríguez iban por buen camino.

Sin embargo, se toparon con un enorme detalle; México es uno de los tres anfitriones del Mundial 2026 que, se jugará del 11 de junio al 19 de julio. En total 13 partidos serán en territorio mexicano, incluida la inauguración y 4 juegos en el Estadio Azteca (Banorte).

Por lo que decidieron esperar un poco más, dejar pasar la fiebre mundialista e intentarlo hasta el 2027.

“El impacto significativo de la Copa Mundial del próximo año resultó ser demasiado difícil para garantizar un evento exitoso dadas las fechas disponibles para el verano. Si bien deseamos competir en México, también queremos asegurarnos de que todos los involucrados sientan que las condiciones están dadas para planificar un fin de semana de carreras de clase mundial y altamente atractivo. Seguiremos trabajando para traer nuestras carreras a México y esperamos que un evento esté programado en cuanto se presente la oportunidad adecuada”. Dijo Mark Miles.

Fotografía temporada 2024 / @IndyCar

¿Qué dice Pato O’Ward?

Pato O’Ward coincide con Mark Miles y la decisión de esperar hasta que pase el Mundial 2026 para intentar venir a México. En una fecha y año que les garantice poder ofrecer un buen espectáculo.

“Nadie desea una carrera en México más que yo. Pero queremos crear un evento increíble y duradero. Eso requiere la fecha y el año adecuados para que los aficionados y patrocinadores apoyen plenamente nuestro deporte. Estoy motivado para seguir adelante con este esfuerzo y participar en una futura carrera en mi país”. Dijo Pato.

Pato O’Ward en Arrow McLaren

Digamos que quieren evitar que les pase lo que sucedió con la Nascar Cup que, aunque tuvo mucha emoción y una victoria de Daniel Suárez en Xfinity, la entrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez no fue muy buena. La IndyCar quiere hacer que su regreso sea un éxito y que no pase desapercibido o sea opacado por otro evento.