Lo que necesitas saber: La temporada 2026 inicia el 1 de marzo en St. Petersburgo y termina el 6 de septiembre en Laguna Seca.

Donald Trump firmó un decreto para tener una carrera de IndyCar en Washington. Sí, entre los problemas del ICE y los Archivos de Epstein, decidió agregar una carrera más al calendario del 2026.

¿Por qué? Bueno, pues para celebrar el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. Eso quiere decir que la temporada tendrá un total de 18 carreras y no las 17 que originalmente se habían anunciado.

Donald Trump y la nueva carrera de IndyCar 2026

La nueva carrera de la IndyCar se llama oficialmente el Gran Premio Freedom 250 en Washington, DC. Se correrá el 23 de agosto del 2026 en un circuito callejero que se montará a las afueras del Capitolio y los principales monumentos históricos de la ciudad.

“Las carreras de INDYCAR son una fuente de orgullo y entretenimiento para nuestra nación, por lo que me complace anunciar el Gran Premio Freedom 250 en Washington, DC. Esta carrera, la primera carrera de motor que se celebrará en la capital de nuestra nación cerca del National Mall, exhibirá la majestuosidad de nuestra gran ciudad mientras los conductores recorren una pista alrededor de nuestros icónicos monumentos nacionales en celebración del 250 aniversario de Estados Unidos”.

De acuerdo con el decreto de Trump, los Secretarios de Interior y de Transporte de Estados Unidos, serán los encargados de diseñar la ruta. El objetivo principal es ‘exhibir la majestuosidad’ de la ciudad.

¿Se imaginan que Pato O’Ward gane esa carrera?

Calendario de la IndyCar 2026

Ahora sí, con el calendario ya definido de la IndyCar, la temporada 2026 inicia el 1 de marzo en St. Petersburgo y termina el 6 de septiembre en Laguna Seca.

La carrera de Washington se agregó entre el fin de semana en Markham y Milwaukee.