Lo que necesitas saber: Los tiempos de cada sesión de clasificación se mantienen igual, pero aumenta el número de eliminados en cada etapa

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 implica no sólo el regreso de Checo Pérez, también algunos cambios necesarios con eso de que ahora tendremos 11 equipos y 22 autos en la pista.

Una de las dudas que más nos hemos topado es la de cómo cambiará el formato de la sesión de clasificación, justo por el aumento a 22 autos corriendo las tres diferentes sesiones de la Qualy.

Checo en las instalaciones de Cadillac

¿Cómo modificará el formato de la Qualy la llegada de Cadillac a Fórmula 1?

Estamos a un par de meses de que empiece la temporada 2026 de Fórmula 1, por eso tenemos buen tiempo de aclarar esa y otras dudas de lo que nos espera con tanto cambio de reglamento, nuevos autos y demás.

Pero hablando en específico del nuevo formato de la Qualy con Cadillac, es muy simple. De acuerdo con Motorsport, el único cambio es que tanto en la Q1 como en la Q2 se eliminarán seis pilotos en lugar de cinco, para llegar a la Q3 con los mismos 10 autos de siempre.

Esto es, cada sesión de clasificación empezará con los 22 autos y los seis más lentos quedarán fuera en la Q1, dejando 16 pilotos para la Q2, donde también quedarán eliminados los seis más lentos.

Tiempos de cada sesión y las sprint se mantienen igual

Importante tener presente que la llegada de Cadillac no modificará los tiempos de cada sesión de clasificación.

Q1 – 18 minutos

Q2 – 15 minutos

Q3 – 12 minutos

En cuanto a las carreras sprint, su Qualy tampoco modificará sus tiempos (12, 10 y 8 minutos) y aplicará el mismo formato de eliminar a seis pilotos tanto en la SQ1 como en la SQ2.

Pues nada, podemos estar seguros de que sea como sea el formato, Checo se va a rifar. Elijo creer.