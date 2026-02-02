Lo que necesitas saber: Se acerca el show de Bad Bunny en el Super Bowl... y a todo esto, ¿qué podríamos esperar?

Estamos a días de que Bad Bunny encabece el show del medio tiempo del Super Bowl 2026. Y esto ha provocado de todo, desde los berrinches de Donald Trump hasta la expectativa de qué mostrará el puertorriqueño en el escenario.

Y sí, tal vez tu amigo rockero no esté muy emocionado, pero más allá de la música, se espera algún tipo de mensaje con tinte político y social por parte del artista que recién ganó el premio a Álbum del Año en los Grammys gringos.

Bad Bunny en los Grammys 2026. Foto: vía redes sociales de los Grammys.

Bad Bunny y la controversia por su aparición en el Super Bowl

Ya de por sí la elección de Bad Bunny para liderar el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 fue bastante controvertida porque, a ojos de un sector del público gabacho, el ‘Conejo Malo’ no es estadounidense y no representa los valores del país… o algo así.

Cosa curiosa porque, al ser nacido en Puerto Rico, Benito Antonio es legalmente ciudadano estadounidense.

Foto: @AppleMusic

Pero bueno, no es como que mucha gente en EE.UU pueda entender eso. Menos con las deleznables redadas de ICE y el peligroso accionar de la agenda anti-inmigrante en ese país…

El gobierno de Trump y su séquito están tan enojados con el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 de Bad Bunny, que incluso están preparando su propio show del medio tiempo estilo MAGA… así como lo leen.

Kid Rock será el artista que lidere el ‘All American Halftime Show’, organizado por Turning Point USA (sí, la organización fundada por el fallecido Charlie Kirk) para transmitirlo al mismo tiempo que el espectáculo del puertorriqueño.

Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México. Foto: Raúl Fernández.

Pero bueno, qué se puede esperar de un artista que se autodenomina ‘redneck’ como Kid Rock, jeje… Sigamos a lo que veníamos.

Los rumores del vestido de Bad Bunny

Como sea, no solo se espera que la actuación de Bad Bunny enaltezca el orgullo latino en uno de los espectáculos más gringos posibles. Desde hace días, se habla de que el reggaetonero podría usar un vestido durante el show del medio tiempo del Super Bowl 2026.

Según fuentes como The Daily Beast, la idea de usar esta prenda vendría como un mensaje de apoyo a la comunidad queer y para honrar a grandes iconos LGBTQ+.

Foto: vía Facebook de Bad Bunny.

Y sí, esa idea puso todavía más rabiosos a muchos críticos (procedentes del ala republicana/conservadora estadounidense) del show del medio tiempo que liderará Bad Bunny.

Pero hay que ser claros: lo del vestido es solo un rumor que creció en redes sociales. De hecho, TMZ dice que sus fuentes dentro del equipo de producción del show negaron que el artista tenga planeado usar una prenda de ese estilo.

Este es lo que sabemos sobre el Super Bowl 2026 hasta el momento.

No se puede descartar totalmente

También hay que decir que es bastante difícil ––por no decir imposible––saber qué veremos en el show del medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny. Así que todo es mera especulación hasta que llegue el día del evento.

Pero no sería extraño que Benito Antonio use un vestido o algo por el estilo. Dentro de la música urbana latina, el puertorriqueño ha sido uno de los pocos artistas ––si no es que el único–– que ha roto los convencionalismos del género.

Bad Bunny en el video de “Yo perreo sola”. Foto: Captura de YouTube.

Fue en 2020 cuando lanzó el disco Yo hago lo que me da la gana, con “Yo perreo sola” como una canción de fiesta que, entre líneas, se puede entender también como una crítica al acoso de los hombres hacia las mujeres.

En ese video, también vemos a Bad Bunny caracterizado como mujer y al ser esta una de sus canciones más virales de los últimos años, podría ser una muy buena opción para el repertorio del show del medio tiempo.

Por otro lado, en esos mismos días del 2020, el puertorriqueño estuvo en el programa de Jimmy Fallon para cantar “Ignorantes”. Pero esa presentación, más allá de lo musical, tuvo una carga de crítica social importante.

Bad Bunny vistió una falda negra y una playera que decía: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”. Esto era una denuncia por el asesinato de Alexa Negrón Luciano, una mujer transgénero que apareció sin vida en la ciudad de Toa Baja, en Puerto Rico.

Como dijimos, es cierto que no se sabe a ciencia cierta qué pasará en el show del medio tiempo del Super Bowl LX… pero no podemos descartar que Benito prepare un mensaje contundente dado su historial.

Bad Bunny en el show de Jimmy Fallon en el 2020. Foto: vía Facebook.

El Sapo Concho reaparece con un mensaje para ICE

Al rumor del vestido también debemos agregar la aparición de unos carteles en California con un mensaje anti-ICE. Lo curioso es que estas imágenes llevan la ilustración del Sapo Concho, la mascota de Bad Bunny que protagoniza la identidad visual de la era de Debí tirar más fotos.

El mensaje de esos carteles va en dos idiomas: ‘Fuck ICE’ y la traducción al español como ‘Chinga la migra’, un lema que diversas comunidades latinas en Estados Unidos han adoptado desde hace tiempo para protestar contra la agencia de inmigración estadounidense.

Carteles ilustrados con el Sapo Concho de Bad Bunny y el mensaje ‘Fuck ICE’. Foto: vía redes sociales.

Según el San Francisco Chronicle, se desconoce quién es el artista detrás de esta campaña anti-ICE. Y por su parte, Bad Bunny y su equipo no han hecho comentarios sobre si ellos mismos comandan dicha campaña.

El significado del Sapo Concho, los tres dedos y el silbato

Pero más que un statement, esto podría ser un mensaje de resistencia y apoyo comunitario. En estos carteles, vemos al Sapo Concho portando un silbato y levantando tres dedos de su mano.

Esto sería una referencia a una acción preventiva impulsada por diversos activistas en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Minneapolis con la que advierten a la gente de la presencia de agentes de ICE en sus comunidades.

Foto: Captura de YouTube.

Tres silbidos cortos significan que agentes de ICE están en las inmediaciones; un silbido largo significa que una persona está siendo detenida por la agencia y necesita ayuda.

Estas medidas han logrado que se reconozca la labor de los también llamados ‘observadores legales’ como pieza fundamental para neutralizar, en medida de lo posible, los abusos de ICE contra las comunidades en las que realizan redadas.

Y de hecho, artistas como Bon Iver homenajearon a los observadores legales en los Grammys 2026. El compositor vistió un silbato rojo colgado en su traje como tributo a estos activistas.

Imagen: Captura de X.

El Sapo Concho, una especie endémica de Puerto Rico, es un símbolo con el que Bad Bunny resalta la identidad y resistencia de dicho país a lo largo del disco Debí tirar más fotos.

Pero ver al icónico sapo en estos carteles llamando al apoyo mutuo contra ICE, eleva su imagen no solo como un símbolo del orgullo puertorriqueño, sino como una imagen de resistencia latinoamericana y migrante.

Y ciertamente, es un llamado a que las comunidades estén alertas ahora que el ‘Conejo Malo’ encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl.