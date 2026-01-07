Lo que necesitas saber: A veces los pilotos usan pañales para hacer del baño cuando están enfermos del estómago

Checo Pérez contó uno de sus episodios más “vergonzosos” en Fórmula 1, pues contó que no se aguantó las ganas y de plano se hizo pipí previo a una carrera y antes de que sus mecánicos ajustaran los cinturones de seguridad y demás elementos dentro de la cabina.

El mexicano contó parte de esta anécdota en una divertida dinámica con Valtteri Bottas, la cual fue grabada en Nueva York cuando ambos pilotos fueron presentados como parte de la alineación titular de la escudería Cadillac, aunque fue publicada en enero del 2026.

Checo se hizo del baño antes de una carrera de Fórmula 1

En la dinámica Valtteri Bottas lanzó una pregunta incómoda: “¿Cuándo fue la última vez que te hiciste del baño en tu auto durante una carrera? ¿Alguna vez lo hiciste?”

Checo no contó cuándo sucedió, pero narró: “Sí, si lo hice. Creo que lo hice antes de una carrera, no durante una. Fue antes del himno nacional y no tenía tiempo. Y fue antes de que mis mecánicos prepararan todo”, respondió.

En 2021, Pérez contó que tuvo un “accidente” en el Gran Premio de Austria, aunque no dijo el año, mientras daba una vuelta al circuito y no encontró baños. “Dejamos una marca”, bromeó en aquella ocasión.

Checo Pérez y Valtteri Bottas / Cadillac

Hacerse del baño es algo normal en los pilotos

Hacerse del baño en la cabina es algo relativamente normal entre los pilotos durante una carrera, aunque esto es sumamente peligroso, por lo cual prefieren ‘echarse una firma’ o incluso hacer del dos en una parada o previo a una competencia.

En una charla con su hermano, Antonio Pérez, Checo aceptó que “firmó” el traje, pero nunca lo ha hecho durante una carrera. “Lo peor que te puede pasar en una carrera es irte haciendo pipí… es que no puedes. Me ha pasado que durante una carrera me dan muchas ganas de hacer pipí y no puedes porque no tienes más de cinco segundos cuando ya tienes que frenar, ya no da (el tiempo)”.

Checo Pérez con Cadillac

Checo explicó que en Fórmula 1, las pulsaciones de un piloto van al máximo durante una hora y media, por lo tanto “no puedes concentrarte” en hacer del baño, y por lo tanto lo mejor es “descargar el tanque” antes de comenzar una carrera, aunque los mecánicos paguen las consecuencias.