Daniel Suárez llegará con una buena dosis de confianza a la primera carrera de Nascar Cup que se celebrará en México, después del carrerón en Michigan, donde comenzó en la posición 35 y terminó en el puesto 14. Si el mexicano hace una buena calificación, el próximo sábado, tendrá mejores oportunidades en la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo 15 de junio.

La banda le pide a Daniel Suárez que pase a hacerse una limpia en Catemaco, antes de la primera carrera de la Nascar Cup en México, donde él será el protagonista, en casa, y es que la mala suerte lo ha perseguido durísimo a largo de este año.

Daniel Suárez tuvo un inicio complejo. Primero batalló con uno de los neumáticos, lo cual lo hizo parar en pits en el primer segmento y en el segundo pagó los platos rotos de un choque ajeno, que provocó banderas rojas.

Cole Custer, piloto del auto número 41, impactó la parte trasera del coche de Daniel Suárez y la delantera del auto 48, de Alex Bowman y éste se fue directo al muro y fue tal la fuerza del impacto, que el carro se levantó de la parte trasera. Por fortuna para Daniel, pudo regresar a la carrera.

The red flag is out at @MISpeedway after this incident involving multiple cars.@Alex_Bowman exited the No. 48 under his own power. pic.twitter.com/hP4HV8rbKN