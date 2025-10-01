Lo que necesitas saber: Noel León y Santiago Ramos corrieron en Fórmula 3 durante 2024 y 2025

El desarrollo de pilotos mexicanos marcha por el camino adecuado rumbo a Fórmula 1 y si la lógica se impone, no pasará mucho tiempo para tener a un volante azteca en un asiento titular después del retiro de Checo Pérez, pues Jesse Carrasquedo y Ernesto Rivera tendrán oportunidad de disputar la temporada 2026 en Fórmula 3, que es uno de los filtros más importantes antes de llegar al Gran Circo.

Carrasquedo, de 18 años de edad, y Rivera, de 16, ya están confirmados para iniciar la temporada 2026 de Fórmula 3 con las escuderías VAR y Campos Racing, respectivamente y seguirán los pasos de Santiago Ramos y Noel León, quienes compitieron en esta categoría en 2024 y 2025, y se espera que puedan dar el salto en 2026 a Fórmula 2.

Ernesto Rivera, piloto de la Academia de Red Bull / Fotografía Red Bull Content Pool

Mexicanos de 18 y 16 años en Fórmula 3

Jesse Carrasquedo y Ernesto Rivera llegan con buen cartel a Fórmula 3 después de haber competido entre los primeros sitios en Eurocup-3 2025. A una fecha de terminar la temporada, los dos mexicanos integran el top 5 en el campeonato de pilotos.

Acá te contamos que hay con estos dos mexicanos, que son una apuesta fuerte para ocupar un lugar en Fórmula 1 en unos cuantos años y seguir el legado de Checo Pérez.

Jesse Carrasquedo: 18 años

Originario de León, Guanajuato, Jesse Carrasquedo ha sido impulsado por Checo y Antonio Pérez desde hace varios años y ha sido parte de la academia Campos Racing, uno de los semilleros más importantes y del cual han egresado Fernando Alonso, Checo Pérez, Lando Norris e Isack Hadjar, entre otros.

Con este equipo compite en la Eurocup-3 y marcha en el quinto lugar después de ganar dos carreras y obtener un podio de tercer lugar.

Carrasquedo ya tiene experiencia en Fórmula 3, pues en 2025 corrió las fechas disputadas en Barcelona y Austria, con el equipo Hitech TGR. Para 2026 será piloto de la escudería Van Amersfoort Racing, la cual ha tenido a pilotos mexicanos en sus filas desde 2022.

Jesse Carrasquedo debutará en Fórmula 3

En 2022 y 2023 corrió Rafael Villagómez, quien en dos temporadas hizo un total de cuatro unidades.

En 2024 alineó con Noel León, quien hizo tres podios y finalizó décimo con 79 unidades. En 2025 llamó a Santiago Ramos, quien logró dos triunfos y un podio más para hacer 48 unidades y ubicarse en el lugar 15.

Van Amersfoort tiene equipo en Fórmula 2, así que si Carrasquedo hace un buen papel en 2026, puede seguir su proceso de desarrollo aquí mismo.

Ernesto Rivera: 16 años

Ojo con Ernesto Rivera, originario de Ciudad de México y quien también se ha desarrollado en Campos Racing. A sus 16 años forma parte del programa de desarrollo de Red Bull y marcha tercero en la Eurocup-3, con serias opciones de cerrar la temporada como subcampeón.

El mexicano fue reclutado por Helmut Marko, a quien ha correspondido en 2025 con tres victorias y otros cuatro podios en Eurocup-3 y en 2026 permanecerá con Campos Racing, pero ahora en el equipo de Fórmula 3.

Ernesto Rivera en Eurocup-3

Rivera ha llevado un camino más consistente que Noel León, quien también fue reclutado por Red Bull, pero desechado después de un año. En diciembre cumplirá 17 años, así que está en una muy buena edad para desarrollarse en estas categorías, pero vale la pena pensar en que a los 18 años estará en Fórmula 2 como uno de los protegidos de Red Bull.

Ernesto está en una buena escudería, tiene el apoyo de un equipo de Fórmula 1 y hay talento, así que la historia de Red Bull y México en Fórmula 1, puede ser que no haya terminado con Checo Pérez.