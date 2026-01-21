Lo que necesitas saber: La Exhibición de F1 estará abierta a la afición a partir del 20 de marzo y la preventa arranca el 27 de enero

La Exhibición de F1 ya se había tardado en llegar a la Ciudad de México, con eso de que tenemos el mejor Gran Premio de la temporada. Pero el cielo del automovilismo nos escuchó y ya es una realidad.

Oh sí, la F1 Exhibition llega a la capital mexicana en marzo y queremos compartirte la emoción que sentimos desde ahorita contándote qué onda: ¿Cuándo es? ¿Dónde? ¿Qué vas a encontrar? Y lo más importante, ¿cómo comprar boletos para lanzarte?

Foto: F1 Exhibition (Facebook)

La Exhibición de F1 llega a Ciudad de México

“Ciudad de México se convierte en la novena ciudad y la segunda sede de Latinoamérica, después de Buenos Aires, en albergar la F1 Exhibition (…) La Exhibición Fórmula 1 Ciudad de México ofrecerá a sus devotos fanáticos y a aquellos nuevos en el deporte, la oportunidad de experimentar la Fórmula 1 fuera de la pista, obteniendo un lugar privilegiado en primera fila para uno de los deportes de más rápido crecimiento del mundo”, señala el comunicado oficial.

Desde hace unos días se dio a conocer que este 21 de enero se revelaría una nueva ciudad como sede, ¡y qué chulada que sea México! Hablamos de una experiencia inmersiva en todo lo que rodea a la Fórmula 1, con diferentes salas de cine, galerías, simuladores, historia, fotografías… ¡de todo!

¿Cuándo puedes visitar la Exhibición de F1?

Apunta la fecha: La F1 Exhibition estará abierta a toda la afición a partir del 20 de marzo, justo cuando andemos disfrutando de las primeras carreras de la temporada 2026.

¿Dónde estará la Exhibición de Fórmula 1 en la Ciudad de México?

La sede para esta increíble experiencia es el Yama Punta Museo, ese que está en Av. División del Norte 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán. ¿Lo topas? En transporte público lo más cercano es la estación del Tren Ligero Nezahualpilli.

Foto: Captura a Google maps

Foto: Captura a Google maps

¿Cómo comprar boletos para la Exhibición de Fórmula 1?

¿Nos lanzamos? ¡Hecho! Primero hay que comprar boletos, y para eso debes registrarte en la sala de espera EN ESTE LINK; solamente te pedirán entrar con tu cuenta de Facebook, correo electrónico o con Apple.

Una vez dentro te llegará la confirmación de que estás en la lista de espera con la fecha de la preventa de boletos. Por acá ya nos adelantamos y nos registramos, y estamos en posición de soplarte que la preventa arranca el martes 27 de enero a las 09:00 horas.

Ojo, los boletos costarán mínimo $295.00 pesos.

La preventa de boletos comienza el 27 de enero

¿Y qué voy a encontrar en la Exhibición de F1?

La Exhibición de Fórmula 1 cuenta con seis salas en total, más o menos unos 2 mil metros cuadrados de automovilismo y cosas chidas. Chécale nomás:

Pit Wall: Una espectacular experiencia cinematográfica e inmersiva que permite a los fanáticos revivir los mejores momentos de la historia de la Fórmula 1.

Pit Wall en la F1 Exhibition / Foto tomada de f1exhibition.com

Foto: Cortesía Fever

Once Upon A Time In Formula 1: Galería que exhibe fotografías nunca antes vistas, autos históricos de F1, contenido audiovisual y artefactos originales.

Foto tomada de f1exhibition.com

Foto: Cortesía Fever

Design Lab: Una sala para adentrarse en el corazón de una fábrica de Fórmula 1 y descubrir cómo los equipos diseñan y construyen sus monoplazas cada temporada.

Foto tomada de f1exhibition.com

Foto: Cortesía Fever

Drivers & Duels: Una sala dedicada a los pilotos más emblemáticos del deporte, sus rivalidades legendarias y sus carreras históricas desde 1950.

Foto tomada de f1exhibition.com

Foto: Cortesía Fever

Fallen Heroes: Sala que rinde homenaje a los pilotos que perdieron la vida buscando la gloria en la cima del deporte.

Foto tomada de f1exhibition.com

Survival: Una galería del accidente de Romain Grosjean en Bahréin en 2020, presentando los restos de su Haas junto a una instalación audiovisual multipantalla con entrevistas exclusivas e imágenes inéditas del incidente.

Foto tomada de f1exhibition.com

Eso sí, por tratarse de México, contaremos con una sala extra dedicada a los pilotos aztecas que se han rifado en Fórmula 1, destacando obviamente a Checo Pérez con eso de su regreso a la parrilla con Cadillac, además de detalles sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Ufffffff!