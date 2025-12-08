Lo que necesitas saber: El E-Prix de México se celebrará el 10 de enero de 2026

Fórmula E hará efectiva en México la sanción más fuerte de su historia con el piloto español, Pepe Martí, después de un fuerte accidente en la primera fecha de la temporada 2025-26, en São Paulo, Brasil. El piloto español debutó en esta categoría con un fuerte accidente cuando se habían ondeado banderas amarillas por un choque previo de Mitch Evans. Por cierto, ¿ya viste la serie de Fórmula E?

La sanción más fuerte de Fórmula E se aplicará en México a Pepe Martí

En la parte final de la carrera, con banderas amarillas y los señalamientos sobre la entrada del safety car, el auto de Pepe Martí (equipo Curra Kiro) salió volando, luego de impactar con los autos de Antonio Felix Da Costa (equipo Jaguar) y Nico Muller (equipo Porsche).

FIA determinó que Martí no redujo la velocidad como debía en ese momento e interpretó que ese es el peor escenario posible en términos de seguridad, por lo cual aplicó una sanción de cuatro puntos negativos en la licencia deportiva del piloto español y además saldrá desde el fondo de la parrilla durante el E-Prix de Fórmula E, en México, el 10 de enero de 2026.

“El coche 3 colisionó con los coches 13 y 51 en las curvas 6-7. Cuando Dirección de Carrera activó el FCY, los coches 13 y 51 reaccionaron correctamente, reduciendo su velocidad durante la cuenta regresiva y seleccionando diferentes trazadas para evitar la colisión. Sin embargo, el coche 3 llegó al lugar demasiado rápido y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el impacto”.

“Dado que esto representa el peor escenario posible en términos de seguridad, los comisarios deportivos han decidido imponer una sanción severa”, indicó la FIA.

El accidente de Pepe Martí

Pepe Martí quería ganar milésimas

Pepe Martí pertenece a la academia Red Bull y llegó a Fórmula E después de haber disputado las 12 primeras fechas de Fórmula 2 con Campos Racing. Sus aspiraciones para llegar a Fórmula 1 no eran claras, debido a que la firma de las bebidas energéticas apostó por su entonces compañero, Arvid Lindblad.

Su pasado en Fórmula 2 y Fórmula 3 le jugó mal en su debut en Fórmula E, pues en estas categorías, cuando hay alguna neutralización de carrera, los pilotos suelen aprovechar cada segundo para tratar de obtener ventaja, de modo que las frenadas o disminuciones de velocidad se retrasan un poco más.

“Bajé a los 50km/h cuando lo marca el reglamento de la Full Course Yellow (el Safety car de Fórmula E), pero no esperaba que delante frenasen tanto antes. Es lo que hay. Asumo mi culpa. Así son las carreras”, indicó el piloto catalán.

Pape Martí en su debut en Fórmula E

El primer E-Prix de la temporada fue ganado por Jake Dennis (Andretti), mientras que el podio fue completado por el vigente campeón, Oliver Rowland (Nissan) y Nick Cassidy (Citroen). Felipe Drugovich, ex piloto reserva de Fórmula 1 en Aston Martin, finalizó en el duodécimo lugar con el equipo Andretti.