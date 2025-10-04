Lo que necesitas saber: Fox Sports deja de transmitir la Fórmula 1 en México y ahora pasará por Sky Sports de aquí hasta el 2028

Fox Sports no pasó la Fórmula 1 este fin de semana, en el Gran Premio de Singapur, generando dudas sobre si continuaría pasando la actividad del Gran Circo en México. Dudas que no tardaron en disparse pues Izzi y la propia F1 confirmaron que las transmisiones cambian de televisora: Ahora pasará por Sky Sports.

Horarios del GP de Singapur / F1

Fox Sports se queda sin la Fórmula 1 en México

Como ha sucedido con otros deportes como NFL en cierto momento, la MLB o varios equipos de la Liga MX, Fox Sports se queda sin Fórmula 1 supuestamente por falta de pagos.

Fox Sports no pasó nada de la actividad del GP de Singapur, cosa que si bien ya había ocurrido en dos grandes premios antes, este fin de semana será diferente porque tampoco transmitirán la carrera, confirmando así que la Fórmula 1 terminó el acuerdo con la cadena a pesar de que se había anunciado la transmisión de todo el fin de semana.

Foto: Fox Sports

Sky Sports se hará cargo de transmitir la Fórmula 1 en México

Desde el parón de verano ya se hablaba de que Fox Sports dejaría de transmitir la Fórmula 1 en México (aunque la idea era que eso ocurriera hasta el final de la temporada). Por eso desde entonces se reveló que Sky Sports firmó contrato para ser la nueva televisora con los derechos del Gran Circo.

Sky Sports comenzará a transmitir la F1 desde el Gran Premio de Singapur tras la salida de Fox Sports, y Fórmula 1 anunció que se trata de un contrato hasta el 2028.

Izzi confirmó que la Fórmula 1 llega a Sky Sports

F1 hizo oficial el cambio de televisora para ver el GP de Singapur

Estas son las carreras que transmitirá Sky Sports:

Gran Premio de Singapur – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – 19 de octubre

Gran Premio de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – 7 de diciembre

Sky Sports está disponible en distintos paquetes de Izzi, en algunos solo a través de Izzi Go, pero necesitas contratar su servicio de tv de paga para ver sus distintos canales.

Sprint Race de Bélgica 2025 / Fotografía f1.com

F1TV, la opción segura para ver la Fórmula 1 en México

Pero bueno, en medio de la incertidumbre, tenemos que recordar que existe una opción más segura para no perdernos ninguna carrera: F1TV.

Por acá ya te hemos hablado de cómo funciona F1TV, cómo suscribirte y sus precios. Pero justo lo recordamos porque, al ser la señal oficial de la Fórmula 1, es imposible que nos deje sin transmisión sin previo aviso.

Planes y precios de F1TV en México

Además, sale un poco más barato de lo normal suscribirte si lo haces desde un dispositivo Roku, por si te sirve el dato.