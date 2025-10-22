Lo que necesitas saber: Esta es la décima edición del México GP desde su regreso al calendario de Formula 1, en 2015

¿Cómo te caería una invitación para ir a darle el rol por la zona de pits del México GP este jueves 23 de octubre? El México GP se puso la del Puebla para que te lances al Pit Lane Walk junto a un acompañante, así que pon mucha atención para que seas uno de nuestros ganadores, sin importar que ya tengas boletos para el fin de semana o no.

Gran Premio de México 2024 / Getty

¿Qué es el Pit Lane Walk?

El Pit Lane Walk es una experiencia bien chida para los amantes de la Formula 1, pues es una oportunidad perfecta para dar el rol por la zona de pits, un día antes de comenzar la actividad en pista del México GP.

Aquí tienes chance de ver de cerca las diferentes tareas de los mecánicos de cada una de las escuderías, de modo que puedes echarle un ojo (y un buen oído) a los entrenamientos para cambiar neumáticos. Algunos otros estarán ocupados en el armado y configuración de los autos.

Entrenamiento de mecánicos en el pit lane walk del GP de México

Es común que algunos pilotos salgan a dar el rol para saludar a los fans, tomarse fotos y firmar artículos y entre esos pilotos podría estar Pato O’Ward, quien rodará en la primera práctica libre. Además algunos equipos suelen llevar regalos.

Los accesos al Pit Lane Walk suelen darse por invitación o incluirse en algunos pases VIP, así que son pocas las personas que tienen esta oportunidad, pues hay que recordar que las puertas del Autódromo para el público en general se abren hasta el viernes.

El pit lane walk del GP de México de 2023, con Checo Pérez

Ganadores y ganadoras de los pases dobles para el Pit Lane Walk

Regalamos cinco pases dobles para ir al Pit Lane Walk del México GP. Tres de ellos se fueron este martes 21 de octubre en las rejas del Jardín Botánico de Chapultepec, sobre Reforma, y otros dos los dimos en el 22 de octubre en el programa de radio de Sopitas FM, en Radio Chilango.

Dinámica del 22 de octubre

El día miércoles 22 de octubre regalamos dos accesos durante la emisión de Sopitas FM, por Radio Chilango, de 8:00 a 10:00 de la mañana. Ahí lanzamos dos preguntas referentes a la edición del 2017 y la mítica vuelta 19.

Por acá dejamos una pista, referente a la vuelta 19 de la edición de 2017

Las dos primeras personas que respondieron de manera correcta en Sopitas Deportes en Instagram. Para leer todos los mensajes en la cuenta de Sopitas Deportes dejamos en nuestras historias una cajita de comentarios.

GP de México 2017

Los ganadores de esta dinámica son:

María Fernanda Rosales

Miguel Angel Gil

Dinámica del 21 de octubre

El martes 21 de octubre nos lanzamos, poco después del mediodía, a la exposición fotográfica en las rejas del Jardín Botánico de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma, que forma parte de los festejos de la décima edición del México GP.

Ahí encontramos a decenas de fans, con quienes hicimos varios filtros a través de dinámicas en las cuales pusimos a prueba sus conocimientos para dar finalmente con los fans más fans.

Después de tres horas dimos con los tres ganadores, quienes ya recibieron sus accesos digitales.

Los ganadores de esta dinámica son:

Oscar Demian Jiménez

Ricardo Rubén Cano

Gian Marco Xonthe

Ganadores de los pases al pit lane walk

Exposición fotográfica del México GP en las rejas de Chapultepec

En estos links encontraron algunas pistas que les ayudaron a contestar las trivias.

IMPORTANTE

-Esta dinámica es sólo para la Ciudad de México y área metropolitana

– Los ganadores serán los primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Esta dinámica comienza el 21 de octubre y termina el 22 de octubre de 2025.

– Este concurso es para mayores de edad.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.