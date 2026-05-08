Lo que necesitas saber: Serán tres ceremonias de inauguración: una para México, otra para Estados Unidos y, una más, en Canadá... en cada una, artistas diferentes.

La preparación del Mundial en México ha sido un proceso lleno de cosas que han hecho levantar la ceja más de una vez… y, para no perder la bonita costumbre, va otra:

Belinda, Alejandro Fernández, Ángeles Azules y Maná como actos musicales de la flamante inauguración del evento futbolístico más importante del mundo. ¿Les late?

Fotografía @FIFAWorldCup vía X

Serán tres inauguraciones… una por cada país sede

De acuerdo con The Athletic, los mencionados artistas están más que confirmados para presentarse en una de las tres ceremonias inaugurales del Mundial 2026… seeeeee, tres inauguraciones, una por cada uno de los países sede.

Entonces, el 11 de junio, antes de que ruede el balón en el Estadio Azteca (bueno, Banorte… pero estadio Ciudad de México mientras dure el evento) se escuchará “El Sapito”, “Como quien pierde una estrella” y “Oye mi amor”, mientras que en las otras dos inauguraciones se escucharán temas interpretados por artistas nativos de Estados Unidos y Canadá.

Belinda / Foto: facebook.com/belindapop

¿Y quiénes tocarán en Estados Unidos en Canadá?

En el caso de la ceremonia de Inauguración que se realizará en Canadá, el show estará a cargo de Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara. Esto será el 12 de junio, en el estadio de la ciudad de Toronto, antes del partido de la selección de Canadá y su similar de Bosnia y Herzegovina (¡partidazo! dijo nadie, nunca).

Alanis Morissette / Foto: Santiago Covarrubias (OCESA)

Por otra parte, los artistas invitados a la tercera inauguración que se realizará en el SoFi Stadium son Katy Perry, Future y DJ Sanjoy. Un show que servirá para calentar motores para el juego Estados Unidos vs Paraguay.

Por el momento esta información no ha sido confirmada por la FIFA ni por los artistas mencionados, pero The Athletic lanza los datos con base en fuentes familiarizadas con la planificación.

Y bueeeeno, también se sabe que habrá show del medio tiempo en la final del Mundial. Eso será en Estados Unidos y, hasta el momento, se dice que el espectáculo estará a cargo de Coldplay.