Detengan todo: Sheinbaum aclara que decisión de la SEP de adelantar vacaciones es sólo una propuesta

Lo que necesitas saber: Sheinbaum aclaró que esto de adelantar las vacaciones es sólo una propuesta.

Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que detengan todo porque esto de adelantar las vacaciones por el calorón y el Mundial —anuncio hecho por la SEP el 7 de mayo— es, en realidad, una propuesta.

O sea que todavía no hay nada definido y que tendrán que ver las propuestas de los mismos profes y los gobiernos estatales. Va la información.

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Sheinbaum aclara que adelantar vacaciones es una propuesta

Todo esto lo explicó Claudia Sheinbaum en la mañanera del 8 de mayo, un día después del anuncio de la SEP y de las reacciones que cuestionaron esta decisión por parte de familias y organizaciones civiles que alertaron rezago educativo por la ausencia de clases de un mes.

“Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la república, no es que sea una decisión de Mario, se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de Educación de distintas entidades”, dijo la presidenta.

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Sheinbaum enfatizó que se trata de una propuesta porque ni el calendario escolar del ciclo que viene está definido.

OK, el Mundial peeeeeero

“Es importante que los niños no pierdan clases”, agregó Sheinbaum para después reconocer que sí es importante el Mundial 2026 en México peeeeeero no tanto para adelantar las vacaciones y dejar sin clases a los niños —el anuncio de la SEP indicaba que el fin de curso sería el 5 de junio de 2026.

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Por lo pronto, se espera que el gobierno de Sheinbaum analice las propuestas de profes y de las secretarías de gobiernos estatales. De esta manera, Claudia Sheinbaum le corrigió plana a la SEP.

Mientras tanto, Mario Delgado

Poco después de la aclaración de Sheinbaum, el secretario de Educación Mario Delgado insistió que el fin del ciclo escolar sería el 5 de junio, aunqueeeee la fecha de regreso a clases todavía no se sabe.

“Se hizo una propuesta y vamos a revisar la fecha de regreso de clases. Vamos a salir el 5 (de junio) porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también el tema del Mundial“, dijo Delgado desde Sonora.

Entonces, a seguir esperando en su totalidad las fechas definidas para los calendarios escolares y qué saldrá de las propuestas que mencionó la presidenta.