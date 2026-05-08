Tuneada con cargo al erario: Diputada de Morena factura cirugía al Congreso

Lo que necesitas saber: La factura en cuestión es por 26 mil 286 pesos por servicios médicos en un hospital de Guadalajara.

“¡Me hacen lo que el viento a Juárez!”, respondió la diputada de Morena Hades Aguilar ante las acusaciones de facturar una cirugía al Congreso de Guanajuato, aunque en redes se ha compartido el documento donde el poder legislativo guanajuatense aparece como cliente.

La noticia se volvió viral en redes y si no la han topado, por acá les contamos de qué va la denuncia y el caso.

Foto: @HadesAguilarCastillo

Diputada de Morena factura cirugía al Congreso

Resulta y resalta que una investigación —de Blackpaper— a la auditoría reveló que la diputada Hades Aguilar facturó a nombre del Congreso de Guanajuato. ¿Cómo sucedió?

El periodista Jorge García Orozco explicó que todo indica que la diputada fingió estar enferma para facturar a nombre del Congreso local, lanzándose a una clínica de Guadalajara para un procedimiento estético.

Foto: @HadesAguilar_

Peeeero la diputada lo justificó como un supuesto gasto de salud. La bronca es que… en los datos sale el nombre de un especialista en cirugía estética.

La factura en cuestión es por 26 mil 286 pesos por servicios médicos en un hospital de Guadalajara.

El documento aparece registrado en el sistema de transparencia del Congreso de Guanajuato por “gastos de representación” o “servicios médicos” —la partida 3852.

Eso no es todo, de acuerdo con García Orozco, la diputada Hades Aguilar facturó a nombre del Congreso los servicios de su dentista por 20 mil pesos.

La diputada Aguilar lo niega

Por su parte, Hades Aguilar negó toda la información e intentó explicar que tenía todos los documentos que justificarían estos procedimientos por transfusión sanguínea.

Foto: @HadesAguilar_

Según la diputada, todo fue para atenderse un problema de anemia. Sin embargo, el periodista Jorge García Orozco hizo notar que el médico que atendió a Aguilar está especializado en ribs removal y que el uso del banco de sangre pudo ser por una complicación.

¿Cómo ven el caso? Así las cosas en el Congreso de Guanajuato y la diputada Aguilar.