Liam Lawson se convirtió en la primera víctima de la temporada 2025 de Fórmula 1 al perder su lugar en Red Bull y ser degradado al equipo junior, Racing Bulls, en sólo dos Grandes Premios y la siguiente víctima podría ser Jack Doohan, piloto de Alpine y quien antes de iniciar la temporada ya parecería estar sentenciado después del fichaje de Franco Colapinto.

Los rumores indican que Doohan podría ser destituido después de cinco Grandes Premios, de modo que para el Gran Premio de Miami Colapinto estaría de regreso en la parrilla después de su fulgurante debut con Williams. Todo esto se ha combinado ahora con el violento choque que sufrió Jack Doohan durante el inicio de la segunda práctica libre.

Doohan terminó en el muro a la salida de la recta principal, cuando perdió el control del Alpine y éste quedó totalmente destrozado, por lo cual fue necesario usar un nuevo chasis.

Las primeras imágenes del accidente indican que el problema fue un error en el cierre del DRS, el cual se quedó abierto al momento de tomar la primera curva (el DRS se debe cerrar antes de terminar la recta). Pero lo que no queda claro es si el DRS es automático o manual. Si es manual, el error es de Doohan porqué él debía desactivarlo, pero si es automático, es un tema eléctrico.

Doohan salió del auto después de unos minutos visiblemente aturdido, y es que el impacto se dio a unos 200 kilómetros por hora. Al dirigirse al auto del médico, Doohan presentaba algunos problemas para caminar.

