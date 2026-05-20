Reseña del concierto de Korn en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, 19 de mayo del 2026

Lo que necesitas saber: Korn regresó a México como parte de su gira 'Are You Ready?'... y aquí te dejamos la reseña.

Korn es una de las bandas de la camada nu metalera de los 90 que mejor definió la identidad y estética de sus fans. Y ahora, en su regreso a la Ciudad de México, se podía sentir ese grado de nostalgia de aquella década.

Eran poco más de las 7 pm y desde el Metro Velódromo, montones de fans caminaban bajo la lluvia rumbo al Palacio de los Deportes. Y sí, muchos de ellos vestidos con ropa de esa famosa marca deportiva de las tres franjas (esa que empieza con ‘A’).

Foto: Imagen ilustrativa de la gira ‘Are You Ready?’ vía redes sociales de la banda; se actualizará con fotos del show del Palacio de los Deportes en México.

Algunos más con gorras o accesorios de cabello que emulaban la icónica cabellera rasta de Jonathan Davis. Y es curioso porque este concierto de Korn sucede justo en medio de un revival del nu metal…

Un revival que ––quizá como coincidencia–– puso a Limp Bizkit, Deftones y System Of A Down a salir de gira en los últimos años, además de ver crecer a bandas nuevas como Dread, quienes rescatan el sonido del subgénero.

Como sea, el ‘resurgimiento del nu metal’ no puede estar completo sin la banda más emblemática que dio esa movida.

La debían… Korn volvió a México

La gira de Korn se llama Are You Ready?… y uno pensaría que sí estamos listos porque hay emoción a tope por verlos. Después de todo, han sido siete años desde la última vez que tocaron en México, así que también se siente el ansia.

Pero la ansia desapareció una vez que el riff de “Blind” empezó a sonar desde atrás de un telón negro que tapaba el escenario.

Y cuando la tela cayó, Jonathan Davis gritó el verso que le da nombre al tour para hacerlo retumbar junto a la gente.

https://www.sopitas.com/wp-content/uploads/2026/05/blind-korn-mexico.mp4 Video de Korn tocando “Blind” en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Crédito: staff Sopitas.com

Estallido inmediato que se prolongó cuando sonó “Got The Life”. Y ahí, entre la segunda y tercera canción, era más notorio el increíble ambiente que los fans le estaban poniendo.

Desde las gradas del Palacio de los Deportes, lucía muy divertido el mosh pit en la sección general. Realmente se antojaba estar entre el montón de fans que se abrazaban y saltaban allá abajo.

Pero igual es inevitable hacer algo de headbanging en el asiento, sobre todo cuando Korn toca “Shoots and Ladders” acompañada de un mini cover de “One” de Metallica que no suena nada mal.

https://www.sopitas.com/wp-content/uploads/2026/05/korn-mexico-1.mp4 Video de Korn tocando “Got The Life” en el Palacio de los Deportes. Crédito: staff Sopitas.com

Jonathan Davis, entregado y brutal

Las letras oscuras y vulnerables de Jonathan Davis contrastan con su buena onda en el escenario. Y cuando él no canta, se anima a hablar con el público con la sonrisa de un tipo que lo está pasando como nunca.

“Ciudad de México, vuélvanse locos, hijos de pu… ¿La están pasando bien?”, dijo el vocalista de Korn al tiempo que avisó que tocarían algo nuevo. Porque además, mencionó que han estado trabajando en nuevo material en los últimos años… y se ve que traen ganas de soltarlo ya.

Entonces llegó “Reward The Scars”, esta nueva canción que estrenaron hace solo unas semanas y que tiene cosas que remontan al sonido clásico de la banda.

Y honestamente, la canción quizá no genera demasiada emoción a diferencia de otros temas, pero tiene pinta para que los fans le ganen cariño con el paso del tiempo.

En esa canción, Jonathan realmente se luce. Es genial cómo pasa de las partes melodiosas a los growls rasposos, señal de que aún tiene mucho que dar como vocalista.

Korn demostró que aún tienen mucho que dar

Y es que este concierto de Korn en México deja esa sensación de que todavía pueden mostrar más, y que tiene ganas de hacerlo.

Porque afrontémoslo: la banda ha sido cuestionada gracias a que su discografía de los últimos 20 años ha pasado sin pena ni gloria.

No es casualidad que prácticamente todo el setlist (con excepción de “4U” y “Reward The Scars”) se componga de canciones de la era 1994-2005, con “Falling Away From Me”, “A.D.I.D.A.S.” y “Freak On a Leash” como cierre perfecto para un show cortito, pero efectivo.

Pero más allá de eso, el concierto de Korn en la Ciudad de México, como dijimos, fue la demostración de una banda que tiene mucho que dar.

Quizá es bueno aprovechar este extraño pero genial revival del nu metal. Y quizá, eso es parte del concepto en el nombre del tour Are You Ready? como una forma de ver si nosotros los fans y medios estamos listos para lo que viene.

Ojalá que vengan cosas buenas porque esta banda lo merece.

Setlist de Korn en México

Blind

Twist

Here to Stay

Got the Life

Clown

Did My Time

Am I Going Crazy

Shoots and Ladders

One (cover de Metallica)

Coming Undone

Reward the Scars

Cold

Twisted Transistor

Dirty

Somebody Someone

Ball Tongue

Y’All Want a Single

Encore:

4 U

Falling Away From Me

A.D.I.D.A.S.

Freak on a Leash