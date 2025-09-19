Lo que necesitas saber: Laura Villars compite en el mismo equipo que las hermanas Al Qubaisi, en la Ligier European Series

Mohammed Ben Sulayem no estará solo en las siguientes votaciones a la presidencia de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), pues el excomisario de la FIA, Tim Mayer, será su principal rival en el mes de diciembre del 2025, pero hay alguien más que ha levantado la mano para ser parte de esta carrera por la silla de la FIA, se trata de Laura Villars, una piloto suiza de 28 años que ya es la tercera candidata e históricamente la primera mujer candidata para presidir este organismo.

Su candidatura tiene un valor especial al tratarse de la primera mujer candidata a la presidencia de la FIA que trata de desbancar a Ben Sulayem, una figura que ha sido señalada por sus métodos autoritarios y misóginos. “No me gustan las mujeres que piensan que son más listas que los hombres porque en realidad no lo son”, dijo en 2009.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA / Getty

¿Quién es Laura Villars?

Laura Villars nació el 29 de agosto de 1997 en Suiza, y ha hecho su carrera en categorías Fórmula 4 y Fórmula 3, como Fórmula 4 de Emiratos Árabes Unidos, y Ferrari Challenge Europe. Su resultado más destacado ha sido el quinto lugar la Ultimate Cup Series F3R, en 2023.

Laura Villars sigue compitiendo. Actualmente participa en la Ligier European Series, con el equipo Virage con un auto JSP4. Esta categoría está inspirada en las 24 horas de Le Mans, de modo que es una competencia de resistencia.

Villars, quien compite bajo la bandera de Francia, es parte del equipo Team Virage, en el cual tiene como compañeras a las hermanas Amna y Hamda Al Qubaisi, quienes formaron parte de la F1 Academy en 2023 y 2024, además del suizo Dario Cabanelas, el británico Jude Peters y el belga Vic Stevens.

Laura Villars / IG

Su candidatura podría no prosperar

Sin embargo, el hecho de que Laura Villars haya presentado su candidatura, no significa que ésta prospere y se presente en diciembre, pues de acuerdo con The Race, el la FIA no había recibido su inscripción y tampoco había alguna notificación al respecto hasta el 18 de septiembre. La fecha límite para presentar una candidatura, con todo y una propuesta para el Consejo Mundial del Deporte Motor, es el viernes 19 de septiembre.

Las votaciones para la reelección de Ben Sulayem o el cambio de presidente, ya sea con Tim Mayer o Laura Villars, se llevará a cabo el 12 de diciembre en Tashkent, Uzbekistán.