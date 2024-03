Lo que necesitas saber: Amna Al Qubaisi es la primera piloto emiratí que compitió en un serial de monoplazas

Las pilotos que compiten en la F1 Academy están rompiendo tabúes en sus respectivos países, y cada una cuenta con una historia particular, en las cuales el común denominador es la lucha por derribar obstáculos y el sueño por llegar a Fórmula 1, como en su momento lo hicieron Lela Lombardi o María Teresa de Filippis, sin embargo, en la parrilla de esta categoría hay una historia en particular que se multiplica por dos, y la de las hermanas Al Qubaisi.

Ambas fueron elegidas por Red Bull en el sistema que establece que cada escudería de Fórmula 1 deberá apoyar a una piloto y darle identidad a su monoplaza, casco y uniforme. De esta manera, Amna Al Qubaisi luce los colores de la escudería Racing Bulls y Hamda Al Qubaisi los de Red Bull.

Las hermanas Al Qubaisi, de la gimnasia a F1 Academy

Amna es la hermana mayor, y nació en Virginia, Estados Unidos, el 28 de marzo del año 2000, de modo que tiene la misma edad que Yuki Tsunoda, mientras que Hamda es dos años más pequeña, pues nació el 8 de agosto del 2002, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes.

Ambas tienen la nacionalidad de Emiratos Árabes, aunque crecieron gran parte fuera del país, entre Estados Unidos y Europa y son hijas de Khaled Abdulla Al Qubaisi, quien estudió en la Universidad George Washingtony en la Universidad de Boston, donde hizo una licenciatura en finanzas y administración de operaciones.

A los 30 años de edad comenzó su carrera en el automovilismo y llegó a competir en las 24 horas de LeMans, por lo cual influyó principalmente en Amna, quien con su hermana menor practicaba gimnasia, sin embargo, ella recuerda que este deporte la aburría, pues debía entrenar 364 días para llegar bien a una competencia.

Al ver que su padre llevaba a casa a amigos para cenar y platicar apasionadamente sobre automovilismo, Amna presionó para incursionar en el automovilismo. Para ese entonces ella tenía nueve años y fue hasta los 14 cuando subió por primera vez a un kart. “Le preocupaba que dejáramos de estudiar, porque esa era la principal prioridad para nosotras”, indica Amna, quien tuvo que mejorar sus calificaciones para subir al kart.

En tanto su hermana se quedó en gimnasia, pero le perdió el gusto al practicar sin su hermana, así que siguió las pasos de Amna y poco después la alcanzó en las pistas.

La lucha contra los estereotipos por ser mujeres árabes

Aunque Amna tiene nacionalidad estadounidense, ha hecho parte de su vida en Emiratos Árabes Unidos, un país donde históricamente se han violado los derechos de las mujeres. El hecho de haber crecido una parte en Estados Unidos, ha aportado a las dos pilotos una mentalidad abierta para hacerle frente a los estereotipos.

“Todavía existen algunos estereotipos cuando nos unimos a un campeonato. Nunca tuvimos a nadie amigable a nuestro alrededor, pero al tenernos la una a la otra, nunca nos importó”, dijo Amna, la mayor y quien luce los colores de Racing Bulls.

Estos estereotipos no sólo han estado en las pistas, sino incluso dentro de la familia. Hamda recuerda que su abuela pidió al padre de las hermanas que las sacara del deporte motor, ya que éste no era para mujeres, algo que escucharon también de otras personas. “Deberías dedicarte a algo como montar a caballo o ballet. Y nos enojamos cuando escuchamos eso porque tenemos una mentalidad más abierta”, recuerda Amna en entrevista con The Athletic.

Amna y Hamda Al Qubaisi partieron desde el fondo

Amna llegó a la Fórmula 4 italiana en 2018 y desde el principio le tocó lidiar contra la discriminación, primero por ser mujer y segundo por ser Medio Oriente, de modo que en su equipo luchó para ser tomada en cuenta. Sus compañeros varones tenían prioridad “y yo las sobras. Si me quejaba del coche o de la configuración, no me escuchaban al ser la única chica y la única persona árabe”.

A pesar de la lucha, Amna ya es una histórica en el automovilismo al ser la primera piloto emiratí en competir en un serial internacional de monoplazas y si bien ha abierto puertas para otras mujeres de su país que han incursionado en el automovilismo o en otros deportes, a quien más le ha abierto puertas es a su hermana Hamda.

Hamda también tuvo que hacerse espacios, sin embargo, encontró un mejor terreno, de modo que pudo desarrollarse con más horas de pruebas y mejores resultados en competencias, lo cual hace eco a las palabras de Susie Wolff, directora de F1 Academy, quien ha asegurado que las mujeres necesitan oportunidades de largo plazo para desarrollarse en las pistas.

En su segunda temporada en Fórmula 4 italiana, en 2020, Hamda logró un podio que comprobó que entre más tiempo tenga una piloto en el auto, tendrá mejores resultados, y para ello aún se deben derribar muchas barreras. “Ese año obtuve un podio en la F4 italiana entre 40 pilotos, hombres. Puedes ver la gran diferencia que hay cuando tienes el respaldo”, recuerda la piloto apoyada por la escudería Red Bull.

Durante la primera temporada de F1 Academy, Hamda finalizó en el tercer sitio de la clasificación de pilotos con 207, mientras que su hermana mayor, Amna fue sexta con 117. Ambas ganaron al menos una carrera y en 2024 tendrán la oportunidad de cerrar la temporada en su país, en el Gran Premio de Abu Dhabi.

