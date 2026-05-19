Lo que necesitas saber: The Strokes acaban de ser confirmados para el Corona Capital 2026. Será una locura... y quizás un poco diferente a aquella legendaria primera vez que se presentaron en México.

Como pocas bandas, The Strokes es una de las consentidas del público mexicano. Y, diferencia de otras bandas, la liderada por Julian Casablancas no ha visitado nuestro país taaaaantas veces como “debería”… pero las veces que ha ocurrido ha sido espectacular…

Pero nada tan histórico y memorable, como la primera vez. ¿Cuántos de los miles que verán a The Strokes en el Corona Capital vivieron aquel primer show de la banda en México? Seguro sólo unos cuantos, ya que esa visita #1 de los de Nueva York fue presenciada por pocos (los que pudieron entrar al pequeño Salón 21). ¿Recuerdan? Pues así más o menos fue el “hype” por su visita y aquel legendario show.

The Strokes en concierto / Foto: facebook.com/thestrokes

Su primera visita fue sólo a unos meses de haber lanzado su disco debut

The Strokes llegó a nuestro país cuando la banda estaba recién salida del horno y la expectación por verla era, inexplicablemente, demasiado. ¿Inexplicable? Sólo por el hecho de que Julian Casablancas llegó a nuestro país a los pocos meses de sacar su disco debut, Is this It, sin embargo, los neoyorquinos representaron en su momento un regreso al rock de guitarras y batería.

Mucho se llegó a decir en su momento (y todavía en algunas ocasiones sale el tema) sobre el gran apoyo que The Strokes tuvieron para destacar. Casablancas, siendo hijo del empresario fundador de Elite Model Management, mientras que el guitarrista Albert Hammond Jr del reconocido compositor de temas interpretados por Céline Dion, Aretha Franklin y Whitney Houston…

Sin embargo, por muchos favores que pudieran tener estos “nepo babies”, nada podrían haber logrado si no hubiera “algo” más. Y ese “algo” era su sonido potente y bastante renovador, en un panorama que, en inicios de los 2000, estaba repleto de boy bands, cantantes pop y nu metal.

Desde mediados de 2001, los sencillos “Hard to Explain” , “Last Nite”, “The Modern Age” sonaron en las estaciones de radio. Y era inevitable: escuchabas las canciones y no podías quitártelas de la cabeza. Luego, en octubre de ese año, salió completito el Is This It… y el éxito explotó por completo.

Portada del disco ‘Is This It’. Foto: RCA Records/Rough Trade

En esa época, en México ya toda la chaviza era fan de The Strokes (o había oído hablar de ellos). Y, como pocas veces pasa, la promotora de confianza se puso las pilas y trajo a la banda en el mero inicio de su apogeo. La fecha quedó marcada para el 26 de enero del 2002 en el ya desaparecido Salón 21.

Sólo una hora de concierto… ¡pero qué concierto!

No diremos que los boletos volaron de inmediato. Algunos, semanas después de la fecha todavía alcanzaron los que no acudieron inmediatamente a taquillas, peeeeeero, conforme se acercaba la fecha del concierto, se fue creando un raro furor por verlos. Ya, cuando faltaban días para el show, medio mundo suplicaba por un boleto (250 pesitos costó verlos por primera vez).

El día del concierto, en la no tan larga fila en calle Lago Andrómaco, había gente rogando boletos. ¿Cuánto ofrecían? Quién se acuerda… el lugar se atascó. Abrió Volován, que habrá tocado poco más de 30 minutos. Otro poco después, salieron Casablanca, Nick Valensi, Albert Hammond Jr, Nikolai Fraiture y Fabrizzio Moretti. Sonó “Meet Me in the Bathroom” y luego todo pasó muy rápido… ¿una hora a lo mucho?

No podía ser de otra forma: con sólo un disco que dura menos de 40 minutos y un EP, no había para tocar más.

Ni Christina Aguilera se atrevió a tanto… pero no hubo quejas. Las pocas personas que presenciaron ese legendario show salieron extasiadas, sabiendo que habían visto algo especial. Y así fue: ya los shows de The Strokes poco se parecen a aquel tan íntimo en el Salón 21. La última vez que vinieron a México, fue en 2022 para llenar el entonces Foro Sol, con Mac DeMarco y The War on Drugs como invitados.