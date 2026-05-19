El lineup de Corona Capital 2026 tiene a Gorillaz, The Strokes y Twenty One Pilots como headliners. En esta nota se pueden leer los detalles completos del cartel del festival.

Lo que necesitas saber: Corona Capital 2026 se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre. Y aquí puedes ver el lineup a la de ya.

Ahora sí, a preparar todo el plan para noviembre próximo porque ya está el cartel del Corona Capital 2026, con un lineup está de aquellos.

The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots son los headliners para la edición 16 del festival… y aquí te dejamos todos los detalles.

Imagen ilustrativa. Foto: redes sociales de Corona Capital/OCESA.

Aquí el cartel del Corona Capital 2026

Además de los headliners, el cartel del Corona Capital 2026 se vuelve a pintar de varios géneros musicales, desde el indie rock hasta la electrónica, con actos consolidados y otros que chance no has escuchado, pero que pintan genial.

Checa nomás el lineup que, ademas de The Strokes (te recordamos acá su primera vez en México), Gorillaz y 21 Pilots, nos trae a Mumford & Sons, James Blake, The Kooks, Underworld, Manic Street Preachers, entre otros más:

Lineup Corona Capital 2026 / Imagen: @CoronaCapital

Precios de los boletos

Ahora que conoces el cartel del Corona Capital 2026, es momento de que apartes de tus ahorros. La preventa para tarjetahabientes Banamex es el 26 de mayo, a las 14:00, toda la información por acá, en ticketmaster.

Checa los precios oficiales para que los tengas a la mano:

Abono general — $4,090 (Fase 1)

— $4,090 (Fase 1) Comfort Pass — $5,590 (Fase 1)

— $5,590 (Fase 1) Plus — $7,780 (Fase 1)

— $7,780 (Fase 1) CLUB — $22,500 (Fase 1)

Actualizaremos esta info cuando cambien de fase los boletos del Corona Capital 2026. Aquí los detalles en el sitio web del festival.

Fechas y cómo llegar al Corona Capital 2026

Recuerda que el festival cambió del fin de semana en el que usualmente se realizaba. En esta ocasión, se armará los días 20, 21 y 22 de noviembre.

Y ya que estamos en esas… de una vez vale la pena dejarles el dato de cómo llegar al Corona Capital 2026 si es que vienen de fuera de la Ciudad de México, o si es la primera vez que irán al festival.

En transporte público

Usualmente, los accesos principales para el festival son las puertas 6 y 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Para llegar a la puerta 6, lo más recomendable es bajar en l a estación del Metro Ciudad Deportiva de la Línea 9 (color café) .

En el caso de la puerta 15, lo ideal es llegar a la estación del Metrobús Iztacalco de la Línea 2 (color morado) y desde ahí, debes caminar sobre la calle Resina hasta dar con Av. Añil (es un buen tramo, eh).

Una vez llegando a la esquina, caminas hacia la derecha y verás el acceso al Autódromo, que es donde se realiza el Corona Capital 2026.

En coche

Si llegas en taxi de aplicación o en coche propio, debes saber que la puerta 6 está precisamente sobre Avenida Viaducto, mientras que la puerta 15 se localiza sobre la Avenida Añil.

También puedes checar el método de transporte Ticket2Ride que implementan los promotores del Corona Capital. Consta de diversas rutas de camiones que salen desde diferentes de la Ciudad de México y Área Metropólitana, y te llevan directo al festival.

Y bueno, es todo por el momento. ¿Listo para el Corona Capital 2026? Nosotros ya estamos puestos para llevarte la mejor cobertura dentro de unos meses.