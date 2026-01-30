Lo que necesitas saber: Checo Pérez no rodó en el último día de test con Cadillac; la responsabilidad la tuvo Valtteri Bottas

Se terminaron los test de Barcelona después de cinco días en los cuales las 10 escuderías presentes realizaron sus primeros experimentos en estos nuevos autos, que en realidad aún son laboratorios sobre ruedas. Los primeros resultados arrojan que Mercedes, McLaren y Ferrari no sólo son los equipo más estables, sino los más rápidos por el momento; Lewis Hamilton impuso el mejor tiempo de la semana.

Cadillac y Checo Pérez tiene mucho trabajo por hacer, ya que los primeros registros de rendimiento están muy lejos de aquellos equipos que podrían pelear el campeonato.

Pos. Piloto Escudería Tiempo 1 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.348 2 Lando Norris McLaren 1:16.594 3 Charles Leclerc Ferrari 1:16.653 4 Oscar Piastri McLaren 1:17.446 5 Max Verstappen Red Bull 1:17.586 6 Pierre Gasly Alpine 1:17.707 7 Esteban Ocon Haas 1:18.393 8 Ollie Bearman Haas 1:18.423 9 Nico Hulkenberg Audi 1:19.870 10 Gabriel Bortoleto Audi 1:20.719 11 Fernando Aonso Aston Martin 1:20.795 12 Valtteri Bottas Cadillac 1:20.920

Lewis Hamilton y Leclerc meten a Ferrari en la pelea

Sin Mercedes en la pista, Ferrari tomó la estafeta como el equipo más rápido del quinto día. Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc se metieron en el rango de los 1:16 minutos, algo que sólo habían logrado Kimi Antonelli y George Russell.

Leclerc dejó un tiempo de 1:16.653 minutos, después de completar 79 vueltas por la mañana, mientras que Lewis Hamilton fue el más rápido del día con 1:16.348 en 63 vueltas, durante la sesión vespertina y se convirtió en el piloto más rápido no sólo del viernes, sino que su tiempo es el mejor entre los cinco días de actividad en Barcelona

Esto no es solo una buena noticia para Ferrari y Leclerc, sino para los equipos que trabajan con unidades de potencia de Ferrari, como lo es el caso de Cadillac y Haas, pues esto refleja fiabilidad.

Lewis Hamilton el más rápido en los test de Barcelona

¿Cómo le fue a Cadillac y a Checo en los test de Barcelona?

En el último día de test, Cadillac mandó a la pista a Valtteri Bottas, quien completó 33 vueltas en el turno matutino y su mejor tiempo fue de 1:22.790, casi un segundo más lento respecto a los tiempos que dejó Checo Pérez el jueves.

Sin embargo, en la sesión de la tarde completó 21 vueltas y dejó el mejor tiempo hasta ahora para Cadillac, con 1:20.920 minutos, lo cual refleja un importante avance para el equipo novato de la Fórmula 1.

Valtteri Bottas rodó en el quinto día de test

Red Bull vuelve a la carga con Max Verstappen

En el último día de test, en Barcelona, rodaron ocho escuderías, entre ellas Red Bull, que había estado ausente en los últimos dos días debido a que el equipo estaba trabajando en la reconstrucción del RB22, tras los destrozos del choque de Isack Hadjar en el cierre del segundo día.

Los únicos ausentes en el último día fueron Mercedes y Racing Bulls, que completaron sus tres días obligatorios el jueves.

Ahora vienen días de análisis y ajustes, además de las últimas presentaciones de autos (Williams, Cadillac, McLaren y Aston Martin), antes de volver a la pista en los test de Bahréin, donde ya se comenzará a trabajar realmente en el rendimiento de los monoplazas.