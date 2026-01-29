Lo que necesitas saber: Cadillac prepara la presentación más mediática de la Fórmula 1 durante el fin de semana del Super Bowl

Cadillac prepara la presentación más espectacular, tal vez de la historia de la Fórmula 1, para mostrar la decoración definitiva del auto con el que competirá Checo Pérez y Valtteri Bottas en la temporada 2026, pues el auto físico será mostrado en Time Square durante el fin de semana del Super Bowl.

Ya se sabía que la decoración final de su auto sería mostrada por primera vez en uno de los comerciales durante el Super Bowl, el domingo 8 de febrero, sin embargo el equipo anunció ha incrementado las expectativas con una caja o vitrina especial que será instalada en Time Square, llamada ‘Cadillac Countdown Box’, la cual sólo permitirá ver siluetas del auto durante casi tres días para que finalmente la gente lo pueda ver una vez finalizado el Super Bowl.

Time Square de Nueva York / @CadillacargF1_

Así será la otra presentación de Cadillac en Time Square

El viernes 6 de febrero, Cadillac montará una instalación en Time Square, en Nueva York, que será una especie de vitrina con vidrio esmerilado, el cual no deja ver con claridad lo que hay del otro lado, así que desde ese día solo se podrán ver siluetas del auto que está dentro.

Esta vitrina o caja tendrá logotipos de la escudería Cadillac, así como un reloj digital que mostrará una cuenta regresiva, la cual iniciará desde el viernes y terminará el domingo por la noche.

Cuando el reloj termine la cuenta regresiva, la ‘Cadillac Countdown Box’ será totalmente clara y permitirá a los aficionados ver la decoración definitiva del auto Cadillac que competirá en la temporada 2026 de Fórmula 1 y con la cual competirá el mexicano Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Checo Pérez y Valtteri Bottas / F1 Cadillac

Cadillac prepara la mejor presentación en la historia de la Fórmula 1

Así que esto será un auténtico espectáculo mediático, que desde ya está generando una alta expectativa de la cual se beneficia la NFL y el Super Bowl, pues muchos aficionados estarán mirando el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks sin ser necesariamente seguidores de estos equipos o de la NFL.

“Queremos ser diferentes. No llegamos a la Fórmula 1 para parecernos a los demás equipos, para copiar lo que hace McLaren o Mercedes. Queremos aportar nuestro propio enfoque único y auténtico, que será una marca claramente estadounidense, recargándonos en la faceta del entretenimiento”, indicó Dan Towriss, de acuerdo con The Athletic.

“El Super Bowl es una gran herramienta para comunicarnos con un público amplio y asegurarnos de que todos conozcan al nuevo equipo de Estados Unidos. Si te gustó Apex (la escudería ficticia de Brad Pitt en la película F1), te encantará Cadillac en la vida real”.

La decoración provisional de Cadillac / Cadillac F1

Una vez que la decoración del auto de Cadillac sea revelada en el anuncio del Super Bowl, la ‘Cadillac Countdown Box’ permanecerá en Time Square hasta el lunes.