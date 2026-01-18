Lo que necesitas saber: Lewis Hamilton tendrá tres ingenieros de carrera diferentes en poco más de un año

Lewis Hamilton tendrá un nuevo ingeniero de carrera para la temporada 2026 de Fórmula 1. Era casi imposible pensar que después de una temporada tan decepcionante, las cosas siguieran exactamente iguales en Ferrari, en especial en el garaje del piloto británico, quien por primera vez firmó una temporada sin podios, y en ese sentido el sacrificado fue Riccardo Adami. ¿Quién será el nuevo ingeniero de carrera de Hamilton?

A inicios del 2025 se esperaba que Hamilton fuera uno de los pilotos protagonistas de la temporada en su primer año con Ferrari, sin embargo, el británico terminó el año fuera de la Q1 en los últimos Grandes Premios, tras un año complejo.

Lewis Hamilton en 2025 / FB Scuderia Ferrari

La relación de Hamilton y Adami no prosperó en Ferrari

Lewis Hamilton aseguró varias veces ante la prensa que su relación con Adami era buena, pese a que fueron evidentes algunas diferencias por la radio. Finalmente, Ferrari anunció que el ahora ex ingeniero de carrera cumpliría un nuevo rol dentro de la organización: “Riccardo Adami ha asumido un nuevo rol dentro de la Scuderia Ferrari Driver Academy como gerente de pruebas de autos anteriores de la Scuderia Ferrari Driver Academy”.

Adami había trabajado anteriormente con Sebastian Vettel y con Carlos Sainz, pero no pudo compenetrar con Lewis, quien llegó a Ferrari después de haber trabajado durante 12 años con Peter Bonnington, en Mercedes.

La dupla entre Hamilton y Bonnington es la más exitosa en la historia de la Fórmula 1 entre un piloto y un ingeniero de carrera, pues ambos conquistaron seis campeonatos de piloto y obtuvieron 83 victorias (pudieron ser 84, pero Bonnington no asistió al Gran Premio de México de 2019).

Lewis Hamilton en su primer año con Ferrari / FB Scuderia Ferrari

¿Quién será el nuevo ingeniero de carrera de Lewis Hamilton en 2026?

Actualmente Bonnington es ingeniero de carrera de Kimi Antonelli, en Mercedes, y en caso de que fuera atraído por Lewis Hamilton para mudarse a Ferrari, ‘Bono’ tendría que cumplir con un periodo de ‘jardinería’ de al menos un año fuera de Mercedes antes de volver a desempeñar funciones en Ferrari o en cualquier otra escudería.

¿Entonces quién será el nuevo ingeniero de carrera de Lewis Hamilton? Se sospecha que ese rol podría caer en Luca Diella, quien fungió como ingeniero de rendimiento en Mercedes y quien se unió a Ferrari a partir del Gran Premio de Bélgica.

Su rol en Ferrari es muy similar al que cumplía en Mercedes y trabaja directamente con Hamilton y es el principal candidato para sustituir a Adami.

El perfil de Luca Diella es similar al de Bryan Bozzi, actual ingeniero de carrera de Charles Leclerc, pues antes de ser promovido a este cargo, en mayo de 2024, había fungido como ingeniero de rendimiento.

Ferrari tendrá que anunciar formalmente e nombre del elegido en los próximos días, antes de los test de Barcelona, que se realizan del 26 al 30 de enero.