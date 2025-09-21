Lo que necesitas saber: Max Verstappen ha hecho 50 puntos en los dos últimos Grandes Premios

Max Vertappen ha dado cátedra durante los dos últimos Grandes Premios de Fórmula 1, en los cuales ha largado desde la pole position y consumó dos triunfos consecutivos dominando de inicio a fin. En las últimas dos carreras, Monza y Bakú, ha sumado un total 50 puntos, mientras que Piastri sólo pudo hacer 15, lo cual hace pensar en la posibilidad de meterse en la pelea por el campeonato de pilotos. ¿Realmente tiene posibilidades?

“La esperanza de Max Verstappen ha resurgido, aunque un poco tarde, y siendo realista debo decir que no lo creo, pero hay carreras sprint y muchos puntos posibles”, estableció Helmut Marko después de la victoria en Bakú.

En los dos últimos Grandes Premios, en Italia y Azerbaiyán, el líder Oscar Piastri sólo asumó 15 unidades, tras finalizar tercero en Monza y abandonar en Bakú, y por lo tanto su ventaja respecto a Verstappen, que era mayor a 100 puntos en el receso de verano, se redujo a 69 unidades, a falta de siete fechas, que incluyen tres carreras con formato sprint, en Austin, Brasil y Qatar.

¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón en 2025?

Para ser campeón de la temporada 2025, Max Verstappen no sólo depende de lo que haga él, también depende de lo que deje de hacer Oscar Piastri. Actualmente la diferencia es de 69 puntos.

Si Max Verstappen ganara las siete carreras restantes, así como las carreras sprits y Oscar Piastri quedara en segundo lugar en todas ellas, la distancia quedaría en 17 puntos a favor del volante de McLaren. Dicho de otro modo, Oscar se puede dar el lujo de no volver a ganar ni una sola carrera en esta temporada y aún así sería campeón, siempre y cuando finalice segundo.

Por lo tanto, lo que Max Verstappen necesita para ser campeón es reducir en promedio 10 puntos en cada Gran Premio. Esto sería posible si Max ganara los siete Grandes Premios restantes y Piastri quedara tercero.

Max Verstappen llegaría a un máximo de 430 puntos si ganara las siete carreras restantes (sin contar Sprints), mientras que Piastri se quedaría en 429 (si preguntas por Lando Norris, llegaría a 425 si quedara en segundo lugar en las siete carreras restantes).

Verstappen necesitaría, en promedio, 10 puntos de ventaja sobre Oscar Piastri en cada Gran Premio para ser campeón

La realidad no juega a favor de Max Verstappen

Aunque hay posibilidades matemáticas, en realidad Oscar Piastri ha sido un piloto consistente y si la lógica se impone volverá a ganar algunas carreras en el cierre de esta temporada. Suma siete victorias en la actual temporada y en tres ocasiones ha finalizado segundo.

De los 17 Grandes Premios disputados hasta ahora, Oscar Piastri ha quedado en tercer lugar o peor posición en sólo siete ocasiones, por lo cual el despertar de Verstappen llega tarde tal vez sólo le alcance para pelear por el segundo puesto con Lando Norris.