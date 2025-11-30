Lo que necesitas saber:

Oscar Piastri perdió el liderato en el Gran Premio de México

Oscar Piastri era el candidato número uno para coronarse en la temporada 2025 de Fórmula 1, al menos hasta el Gran Premio de Estados Unidos, el último en el cual tuvo ventaja sobre Max Verstappen y Lando Norris, pero desde el GP de México sus opciones se han complicado.

A falta de un Gran Premio para terminar la temporada, en Abu Dhabi, las opciones de título Piastri son limitadas y no dependen de él, sino de los resultados de Verstappen y de Norris.

Max Verstappen y Oscar Piastri
Max Verstappen y Oscar Piastri / Getty

¿Qué necesita Oscar Piastri para ser campeón de Fórmula 1?

A Óscar Piastri sólo se le abrirá la ventana del campeonato si gana la carrera de Abu Dhabi o si queda segundo. Si finaliza tercero o en posiciones inferiores no tendrá ninguna opción de campeonato.

Hay que tomar en cuenta que Piastri llega a la última carrera del año con 392 puntos y que lo máximo a lo que aspira es a 417 unidades.

Max Verstappen, el sublíder del campeonato, tiene 396 puntos y el líder, Lando Norris, tiene 408

Lo que necesita Oscar Piastri para ser campeón
Lo que necesita Oscar Piastri para ser campeón
Oscar Piastri, piloto de McLaren
Oscar Piastri, piloto de McLaren / Getty

En cualquier escenario, si Oscar Piastri no gana el campeonato, quedará la marca de cuando las ‘Papaya Rules’ beneficiaron a Lando Norris en el Gran Premio de Italia, donde le pidieron cederle el segundo lugar a Lando y en Singaur, cuando el británico lo golpeó en la primera curva y después lo rebasó.

Pero también hay que recordar sus errores en el Gran Premio de Azerbaiyán y en Estados Unidos, a los cuales también hay que agregar el error de estrategia de McLaren en Qatar, donde él aspiraba al triunfo.

Oscar Piastri después del GP de Italia
Oscar Piastri después del GP de Italia

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

¿Quién es Arvid Lindblad, el nuevo piloto de Racing Bulls?
Checo Pérez recomendó a Isack Hadjar en Red Bull

¿Quién es Isack Hadjar, el piloto recomendado por Checo Pérez en Red Bull?
Isack Hadjar, piloto de Racing Bulls

Oficial: Isack Hadjar será piloto de Red Bull en 2026 y Yuki se queda sin equipo
Fechas de presentación de todos los autos de Fórmula 1 2026

Fechas de presentación de todos los autos de Fórmula 1 2026

Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook