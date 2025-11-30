Lo que necesitas saber:
Oscar Piastri perdió el liderato en el Gran Premio de México
Oscar Piastri era el candidato número uno para coronarse en la temporada 2025 de Fórmula 1, al menos hasta el Gran Premio de Estados Unidos, el último en el cual tuvo ventaja sobre Max Verstappen y Lando Norris, pero desde el GP de México sus opciones se han complicado.
A falta de un Gran Premio para terminar la temporada, en Abu Dhabi, las opciones de título Piastri son limitadas y no dependen de él, sino de los resultados de Verstappen y de Norris.
¿Qué necesita Oscar Piastri para ser campeón de Fórmula 1?
A Óscar Piastri sólo se le abrirá la ventana del campeonato si gana la carrera de Abu Dhabi o si queda segundo. Si finaliza tercero o en posiciones inferiores no tendrá ninguna opción de campeonato.
Hay que tomar en cuenta que Piastri llega a la última carrera del año con 392 puntos y que lo máximo a lo que aspira es a 417 unidades.
Max Verstappen, el sublíder del campeonato, tiene 396 puntos y el líder, Lando Norris, tiene 408
- Esto es lo que necesita Lando Norris para ser campeón
- Estos son los resultados que necesita Max Verstappen para ser campeón
En cualquier escenario, si Oscar Piastri no gana el campeonato, quedará la marca de cuando las ‘Papaya Rules’ beneficiaron a Lando Norris en el Gran Premio de Italia, donde le pidieron cederle el segundo lugar a Lando y en Singaur, cuando el británico lo golpeó en la primera curva y después lo rebasó.
Pero también hay que recordar sus errores en el Gran Premio de Azerbaiyán y en Estados Unidos, a los cuales también hay que agregar el error de estrategia de McLaren en Qatar, donde él aspiraba al triunfo.