Max Verstappen se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Japón contra todo pronóstico, ya que los favoritos eran los pilotos de McLaren, quienes acompañaron al piloto de Red Bull en el podio, con Lando Norris en el segundo sitio y Oscar Piastri, quien celebró su cumpleaños número 24, en el tercero.

Verstappen hizo un trabajo perfecto con el RB21 y celebró en el podio con un viejo conocido en México, Hugh Bird, el ex ingeniero de carrera de Checo Pérez, quien ahora forma parte del grupo de trabajo de Verstappen como líder del equipo de suspensión y dinámica, mientras que Christian Horner celebró el triunfo de Max con la frase icónica del mexicano: “Never give up”.

"What an unbelievable weekend" Celebrations and congratulations for Max Verstappen over the radio! #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/HeUd6kEWDl

Con este resultado, Max Verstappen se pone a un sólo punto del liderato en la clasificación de pilotos, la cual sigue en poder de Lando Norris, quien está metido en un problemón, porque Oscar Piastri ya le cantó un tiro. Acá las historias que nos dejó el Gran Premio de Japón.

Si Lando Norris quiere ser campeón este año, primero debe vencer con claridad a su compañero en McLaren, Oscar Piastri, quien en las últimas vueltas tuvo un mejor ritmo desde el tercer lugar, incluso tuvo herramientas para pelearle el triunfo a Max Verstappen, así que pidió al equipo un intercambio de posiciones con Norris.

En McLaren optaron por una postura pasiva, de modo que no hubo órdenes, así que Piastri tuvo que pelear a “mano limpia” para arrebatarle el segundo lugar a Norris, quien se defendió como pudo. O sea que Norris terminó peleando con el tercer lugar, cuando se suponía que debía presionar por el triunfo.

Piastri está muy cerca de Norris en clasificación y en ritmo de carrera, y si esta dinámica sigue, Norris estará un graves problemas y se le puede ir el campeonato.

La primera batalla real en la temporada, entre Lando Norris y Max Verstappen, se dio en el callejón de los pits, cuando ambos pararon para cambiara gomas. Verstappen era el líder a la hora de entrar a pits, pero McLaren hizo un mejor trabajo en la parada y recortó algunas décimas, de modo que se le puso casi a la par en la zona de salida en la vuelta 22.

En su intento por rebasar a Verstappen por la parte interna del callejón, Norris se fue a la zona del pasto y perdió tiempo. “Me empujó al pasto”, se quejó Norris. “Él solito se fue al pasto”, se defendió Verstappen por la radio y al final control de carrera le dio la razón a Max, pues aunque investigó el caso, no impuso sanciones. Este fue el momento en el que Norris estuvo más cerca de Verstappen.





Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TmdkvM1tuW