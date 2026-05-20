Lo que necesitas saber: La droga estaba oculta en compartimentos secretos dentro de las puertas del camión y tendría un valor aproximado de 9.3 millones de dólares.

Lo que parecía un simple cargamento de ropa interior terminó convirtiéndose en uno de los decomisos de droga más comentados de los últimos días, y el nombre de Kim Kardashian terminó apareciendo en toda la conversación.

Autoridades británicas encontraron alrededor de 90 kilos de cocaína escondidos dentro de un envío de productos de SKIMS, la marca de ropa y fajas fundada por la empresaria estadounidense.

El hallazgo ocurrió en el puerto de Harwich, en Essex, Inglaterra, luego de que agentes inspeccionaran un tráiler que viajaba desde Países Bajos.

De acuerdo con los reportes, la droga estaba oculta en compartimentos secretos dentro de las puertas del camión y tendría un valor aproximado de 9.3 millones de dólares.

El conductor identificado como Jakub Jan Konkel, de origen polaco, fue detenido y posteriormente sentenciado a 13 años y medio de prisión por tráfico de drogas. Según las autoridades, habría aceptado mover el cargamento a cambio de unos 4 mil 500 euros.

Eso sí, algo que las autoridades dejaron claro desde el inicio es que ni Kim Kardashian ni la marca SKIMS estaban involucradas directamente en el contrabando. De hecho, los productos eran completamente legales y únicamente habrían sido utilizados como “pantalla” para esconder la cocaína.

Aun así, el internet hizo lo suyo y el caso rápidamente se volvió viral en redes sociales.