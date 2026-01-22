Lo que necesitas saber: McLaren desarrolla su auto para la temporada 2026 en Austria

McLaren no será parte del primer día de pruebas en los test de Barcelona, el próximo lunes, y posiblemente tampoco forme parte de las prácticas del martes, por lo tanto se espera que el equipo campeón de constructores y de pilotos de Fórmula 1 sea el último que ponga su auto en pista, además de ser el último que presente su decoración definitiva, el lunes 9 de febrero.

Hay que recordar que los test de Barcelona se realizarán del 26 al al 30 de enero. Los equipos podrán elegir tres de esos cinco días para rodar y probar sus monoplazas.

¿Por qué McLaren no estará en el primer día de test en Barcelona?

Evidentemente el MCL40 de McLaren no está listo para salir a pista, sin embargo, su evolución va acorde a lo planeado, de acuerdo con Adrea Stella, director de la escudería McLaren, simplemente priorizan un desarrollo ambicioso, para los cual se explota al máximo el tiempo y los recursos. “Hemos llevado los tiempos al límite, pero dentro de un límite muy manejable”.

You're going to want your volume turned up for this pic.twitter.com/T31PAxIQsy — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) January 19, 2026

Muchos equipos han probado sus coches previo a los test de Barcelona, incluso los que aún no han presentado sus decoraciones definitivas como Cadillac, Aston Martin o Williams.

Pero McLaren no tiene ni pensado hacer pruebas previas. Su primera prueba lo hará sobre el circuito de Barcelona, lo cual sucedería hasta el miércoles 28 de enero o el martes 27, aunque hay dudas con esta última fecha.

El objetivo es tener un auto que nazca “con el paquete y la configuración más competitivos”, y así comprometer lo menos posible las siguientes actualizaciones. Según Stella, algunos equipos podrían haber priorizado el diseño de su monoplaza demasiado pronto, “por lo que habrán comprometido el tiempo de desarrollo y el rendimiento final”.

“Hay que ser cauteloso para asegurarse de que realmente se tiene un coche, que se realiza a tiempo, que se construye a tiempo”, dijo.

Andrea Stella, director de McLaren F1 / McLaren

El MCL40 se desarrolla en Austria

Pese a que McLaren cuenta con una de las mejores instalaciones entre todos los equipos de Fórmula 1, el MCL40 se encuentra en Austria y ahí permanecerá hasta que sea el momento de trasladarlo a Barcelona. El monoplaza evoluciona en los dinamómetro de la empresa de AVL, especialistas en ingeniería.

“Ahí es donde está el coche en este momento, y luego estará en Barcelona para el shakedown en la pista; esto sucederá directamente en la prueba”, explicó Stella.

McLaren presentará al MCL40 el 9 de febrero / McLaren

Ferrari también se perdería el primer día de pruebas en Barcelona

Otro equipo que brillaría por su ausencia en el primer día de pruebas en Barcelona es Ferrari, debido a retrasos con su monoplaza. Rumores indicaban que el equipo estaba sufriendo con su unidad de potencia y el ensamblaje de ésta.

En caso de ser cierto, Ferrari estaría en una posición más crítica que McLaren, sin embargo, podríamos obtener algunas pistas este viernes 23 de enero, cuando la ‘Scudería’ presente su decoración definitiva y cuando haga su shakedown.