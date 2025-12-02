Lo que necesitas saber: La temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará del 6 - 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un antes y un después en la historia de la categoría. No solo tendremos un nuevo reglamento, también la llegada de Cadillac a la parrilla y con ello el tan esperado regreso de Checo Pérez, además del debut de Adrian Newey como jefe de Aston Martin, algunos cambios en los asientos y más.

Pero antes de que inicie la batalla entre equipos y pilotos por ambos campeonatos, tenemos que hacer una parada para conocer los nuevos autos, diseños y todos los detalles visibles que cambiaron los ingenieros ser más rápidos que el resto.

Acá les vamos a dejar la fecha de revelación por separado de todos los equipos, para que no se pierdan ni una sola, generalmente se puede seguir la transmisión en vivo en las redes sociales de cada uno.

Auto de F1 para la temporada 2026

Fecha de presentaciones de los autos de F1 2026

En el 2025 todos los equipos presentaron sus liverys en un mismo evento organizado por la F1, la intención era celebrar el 75 aniversario. Sin embargo, en el 2026, las cosas volverán a la normalidad y cada uno organizará su propio evento de presentación.

Equipo Fecha de presentación Red Bull 15 de enero del 2026 Racing Bulls 15 de enero del 2026 Alpine 23 de enero del 2026 Aston Martin 9 de febrero del 2026 Cadillac* – McLaren* – Ferrari* – Mercedes* – Haas* – Sauber* – Williams* –

Red Bull y Racing Bulls

Red Bull y Racing Bulls fueron los dos primeros equipos en confirmar la fecha de presentación. Ambos lo harán el 15 de enero del 2026 en Detroit, Michigan, en un evento conjunto en el que también estará presente Ford, su nuevo socio en el desarrollo de motores.

“Rindiendo homenaje al legado de Ford, Red Bull ha elegido Detroit para presentar esta temporada histórica, celebrando una colaboración que ha dado como resultado la primera unidad de potencia Red Bull Ford Powertrains“.

Aston Martin y Adrian Newey

El AMR26 de Aston Martin verá la luz el 9 de febrero del 2026. Ese día conoceremos la nueva creación de Adrian Newey, quien hará su debut oficial como jefe de equipo. Es verdad, en el 2025 lo vimos varias veces en el paddock con AM, sin embargo, a partir del 2026 asumirá el mando total.

Presentación Alpine

Alpine presentará su nuevo auto el 23 de enero del 2026. Franco Colapinto, Pierre Gasly, Flavio Briatore y el resto del equipo viajarán a Barcelona, España, para su primer evento del 2026.

Presentación Alpine 2026 / @AlpineF1Team

Hasta ahora, son los únicos en confirmar la fecha de presentación, pero seguramente en las próximas semanas tendremos las confirmaciones del resto de los equipos.

Hay que tomar en cuenta que los test de pretemporada inician desde el 26 – 30 de enero en Barcelona. Después viajarán a Sakhir para dos sesiones más, la primera del 11 – 13 de febrero y la segunda del 18 – 20 de febrero.

Y la temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará del 6 – 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.