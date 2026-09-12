Lo que necesitas saber:
Lando Norris consiguió en el Madring su tercera pole position de la temporada 2026.
Lando Norris se llevó la pole position del Gran Premio de España con todo y que se perdió la segunda Práctica Libre por una falla en la caja de cambios de su McLaren, logró dominar el Madring e imponer el tiempo más rápido.
Norris le arrebató la pole a Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos, quien tendrá que conformarse con salir desde el segundo puesto en la parrilla de salida, justo por delante de Max Verstappen.
¿En qué lugar saldrá Checo Pérez?
Nuestro querido Checo Pérez saldrá del puesto 18 en el Gran Premio de España. La penalización de Carlos Sainz lo ayudó a subir una posición en la parrilla de salida.
Parrilla de salida de España
|N°
|Piloto
|Equipo
|1
|Lando Norris
|McLaren
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|6
|George Russell
|Mercedes
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|8
|Liam Lawson
|Red Bull
|9
|Franco Colapinto
|Alpine
|10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|11
|Nico Hulkenberg
|Audi
|12
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|13
|Esteban Ocon
|Haas
|14
|Pierre Gasly
|Alpine
|15
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls
|16
|Alex Albon
|Willams
|17
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|18
|Checo Pérez
|Cadillac
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|20
|Carlos Sainz*
|Williams
|21
|Ollie Bearman
|Haas
|22
|Lance Stroll*
|Aston Martin
Pilotos penalizados
Carlos Sainz recibió una penalización de tres puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de España por impedir a Valtteri Bottas durante la Q1, por lo que tendrá que salir del puesto 20 y no del 17 que había conseguido en pista.
- Carlos Sainz: 3 puestos en la parrilla de salida
- Lance Stroll: 40 puestos en la parrilla de salida
Lance Stroll también recibió una sanción de 40 puestos en la parrilla por exceder el número de cambios permitidos en los elementos de su unidad de potencia… sin embargo, eso no afecta su lugar, ya que había terminado en el último lugar de la qualy.
- 5.º Motor (ICE)
- 5.º Turbocompresor (TC)
- 6.º Almacenador de Energía (ES)
- 5.º MGU-K 7.º Componente Auxiliar de la Unidad de Potencia (PU-ANC)
Tsunoda eliminado y Colapinto avanza a Q3
Yuki Tsunoda fue el único de los cuatro pilotos de la familia Red Bull que no pudo llegar a la Q3. Max Verstappen avanzó como líder de la sesión, Liam Lawson se quedó con el 5 puesto y Arvid Lindblad terminó en el lugar 10.
Y mientras Yuki sufrió en la Q2, Franco Colapinto se lució con una vuelta que lo mandó a la Q3 en el 8 puesto. Ni siquiera su compañero Pierre Gasly pudo avanzar a la última sesión.
Eliminados Q2
- Nico Hulkenberg | Audi
- Gabriel Bortoleto | Audi
- Esteban Ocon | Haas
- Pierre Gasly | Alpine
- Yuki Tsunoda | Racing Bulls
- Alex Albon | Williams
Fuera los dos españoles y Checo Pérez
Los dos pilotos locales se quedaron fuera en la Q1. Carlos Sainz se fue eliminado en el puesto 17, mientras que Fernando Alonso se quedó en el 18. Detrás de ellos tenemos a Checo Pérez, quien saldrá desde el lugar 19, por encima de su compañero Valtteri Bottas.
Ollie Bearman no pudo participar en la qualy tras el choque que sufrió durante la última sesión de Prácticas Libres. Haas confirmó que no tendrían listo el auto, por lo que el británico se quedó fuera. Vean lo que fue ese golpe.
Eliminados Q1
- Carlos Sainz | Williams
- Fernando Alonso | Aston Martin
- Checo Pérez | Cadillac
- Valtteri Bottas | Cadillac
- Ollie Bearman | Haas
- Lance Stroll | Aston Martin