Lando Norris se llevó la pole position del Gran Premio de España. Kimi Antonelli tendrá que salir segundo y Max Verstappen tercero.

Lo que necesitas saber: Lando Norris consiguió en el Madring su tercera pole position de la temporada 2026.

Lando Norris se llevó la pole position del Gran Premio de España con todo y que se perdió la segunda Práctica Libre por una falla en la caja de cambios de su McLaren, logró dominar el Madring e imponer el tiempo más rápido.

Norris le arrebató la pole a Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos, quien tendrá que conformarse con salir desde el segundo puesto en la parrilla de salida, justo por delante de Max Verstappen.

Imagen @F1

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez?

Nuestro querido Checo Pérez saldrá del puesto 18 en el Gran Premio de España. La penalización de Carlos Sainz lo ayudó a subir una posición en la parrilla de salida.

Foto: @cadillacF1 (Instagram)

Parrilla de salida de España

N° Piloto Equipo 1 Lando Norris McLaren 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Lewis Hamilton Ferrari 5 Charles Leclerc Ferrari 6 George Russell Mercedes 7 Oscar Piastri McLaren 8 Liam Lawson Red Bull 9 Franco Colapinto Alpine 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 11 Nico Hulkenberg Audi 12 Gabriel Bortoleto Audi 13 Esteban Ocon Haas 14 Pierre Gasly Alpine 15 Yuki Tsunoda Racing Bulls 16 Alex Albon Willams 17 Fernando Alonso Aston Martin 18 Checo Pérez Cadillac 19 Valtteri Bottas Cadillac 20 Carlos Sainz* Williams 21 Ollie Bearman Haas 22 Lance Stroll* Aston Martin *Pilotos penalizados

Pilotos penalizados

Carlos Sainz recibió una penalización de tres puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de España por impedir a Valtteri Bottas durante la Q1, por lo que tendrá que salir del puesto 20 y no del 17 que había conseguido en pista.

Carlos Sainz: 3 puestos en la parrilla de salida

Lance Stroll: 40 puestos en la parrilla de salida

Lance Stroll también recibió una sanción de 40 puestos en la parrilla por exceder el número de cambios permitidos en los elementos de su unidad de potencia… sin embargo, eso no afecta su lugar, ya que había terminado en el último lugar de la qualy.

5.º Motor (ICE)

5.º Turbocompresor (TC)

6.º Almacenador de Energía (ES)

5.º MGU-K 7.º Componente Auxiliar de la Unidad de Potencia (PU-ANC)

Tsunoda eliminado y Colapinto avanza a Q3

Yuki Tsunoda fue el único de los cuatro pilotos de la familia Red Bull que no pudo llegar a la Q3. Max Verstappen avanzó como líder de la sesión, Liam Lawson se quedó con el 5 puesto y Arvid Lindblad terminó en el lugar 10.

Y mientras Yuki sufrió en la Q2, Franco Colapinto se lució con una vuelta que lo mandó a la Q3 en el 8 puesto. Ni siquiera su compañero Pierre Gasly pudo avanzar a la última sesión.

Fotografía @AlpineF1Team vía X

Eliminados Q2

Nico Hulkenberg | Audi

Gabriel Bortoleto | Audi

Esteban Ocon | Haas

Pierre Gasly | Alpine

Yuki Tsunoda | Racing Bulls

Alex Albon | Williams

Fuera los dos españoles y Checo Pérez

Los dos pilotos locales se quedaron fuera en la Q1. Carlos Sainz se fue eliminado en el puesto 17, mientras que Fernando Alonso se quedó en el 18. Detrás de ellos tenemos a Checo Pérez, quien saldrá desde el lugar 19, por encima de su compañero Valtteri Bottas.

Ollie Bearman no pudo participar en la qualy tras el choque que sufrió durante la última sesión de Prácticas Libres. Haas confirmó que no tendrían listo el auto, por lo que el británico se quedó fuera. Vean lo que fue ese golpe.

Eliminados Q1