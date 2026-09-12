El Observatorio Permanente del Golfo de México reportó un derrame de petróleo en las instalaciones de Pemex localizadas al norte de Campeche y el cual tendrá un desplazamiento al oeste en los próximos 5 días.

Lo que necesitas saber: Pese al pronostico de que el derrame llegue al oeste en los próximos días, el Observatorio Permanente detalló que posiblemente cambie de rumbo por un frente frío.

El Observatorio Permanente del Golfo de México detectó un derrame más de petróleo en las instalaciones de Pemex localizadas al norte de Campeche, el cual tendrá un desplazamiento neto hacia el oeste en los próximos 5 días.

Por medio de un comunicado, la dependencia de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) detalló que el derrame ocurrió a 46 millas naúticas de Ciudad del Carmen y sucedió el pasado 10 de septiembre.

“Los científicos del Observatorio Permanente del Golfo de México han obtenido datos de tres modelos de pronósticos de deriva de la mancha de petróleo, que indican un desplazamiento neto hacia el oeste en los próximos cinco días”.

Foto: Michael Balam-Cuartoscuro.

Por otro lado, la Secretaría de Marina (Semar) ya activó el Plan Local de Contingencias, esto en apoyo de la empresa de Petróleos Mexicanos (Pemex), desplegando a la “Patrulla Oceánica ARM ‘Guanajuato'”, además de 4 embarcaciones, dos aeronaves y 255 elementos navales.

Mientras tanto, un equipo de Pemex identificó una fuga en un ducto y ya trabaja en su moderación y, a su vez, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente hará un sobrevuelo para documentar las acciones de reparación y limpieza.

Por último, el Observatorio Permanente compartió que, de acuerdo con algunas simulaciones hechas, es muy poco probable que este nuevo derrame alcance la costa o alguna “área sensible” y cambie de rumbo por un frente frío que se viene.