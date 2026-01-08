Lo que necesitas saber: Pato O'Ward terminó la temporada 2025 como subcampeón con 515 puntos

Pato O’Ward suele terminar mejor las temporadas de lo que lo que las inicia y el piloto mexicano se siente bien con ello. “Así funciono yo”. En la temporada 2025 de IndyCar, por ejemplo, quedó fuera del top 10 en dos de las tres primeras carreras del calendario, después llegaron los podios de manera constante, los dos triunfos y consumó su mejor temporada, que además le dio el subcampeonato.

En 2024 comenzó la temporada con un triunfo y en 2023 con un segundo lugar, así que no siempre ha iniciado “tranquilón”. Lo malo es que en aquellos años terminó en los puestos quinto y cuarto, respectivamente, así que lo suyo lo suyo es apretar cuando la campaña ha comenzado a madurar.

Pato O’Ward / Fotografía @McLaren

“Prefiero comenzar tranquilo a que me empinen”

Lo ideal para cualquier piloto es comenzar la temporada fuerte, con triunfos y podios, y mantenerse en la misma línea a lo largo del año, sin embargo, el mexicano es consciente de que esto es casi imposible con Arrow McLaren en IndyCar, por lo cual prefiere aquel escenario en el que comienza lento y apretar cuando la temporada se hace madura.

“Empiezo medio tranquilón, medio lento y le voy agarrando más como que la onda durante el año. Si me dices cómo quieres que empiece el próximo, yo prefiero esto a que empezar súper y luego que te empinen”, indicó en una entrevista publicada por el periodista Luis Ramírez, en Motorsport.

Con esta dinámica, Pato O’Ward consumó su primer subcampeonato en IndyCar durante 2025, producto de seis podios (incluido el tercer lugar de las 500 Millas de Indianapolis), y dos triunfos, además de cuatro top-5, con lo cual de pronto llegó a incomodar a Alex Palou, el cuatro veces campeón de esta categoría.

“Cada fin era mejor y mejor y mejor. Contento con el año que tuvimos, pero obviamente ni cerca de ser lo suficiente para ganarle a Palou porque él tuvo un año que no se había visto“, dijo el regiomontano.

Pato O’Ward es una estrella en IndyCar / Arrow McLaren

En 2026 apunta otra vez a las 500 Millas de Indianapolis

Uno de los grandes sueños de Pato O’Ward es ganar las 500 Millas de Indianapolis. Fue segundo en 2024 y 2022. En 2025 comenzó desde la primera fila, pero terminó tercero tras un par de descalificaciones posteriores a la carrera. En 2026 esta mítica carrera vuelve a estar entre las prioridades de Pato, aunque reconoce que se deben hacer ajustes.

“Me he quedado cerca muchas, muchas veces. Pero yo creo que no hay que cambiarle mucho. Todos los años estamos ahí, tercero, segundo, segundo, chocando para ganarla a cinco vueltas, cuartos, sextos, ahí estamos“, comentó.

Respecto a sus aspiraciones al campeonato reconoció que el equipo aún tiene un déficit respecto a los autos que llevan motor Honda, como los Chip Ganassi, el equipo de Palou. “Ellos estaban muy muy fuertes y tenemos que seguir echándole para adelante para darles una pelea más fuerte”.

Pato logró seis podios y dos triunfos en 2025 / Arrow McLaren

Pato insiste en la carrera de de IndyCar en México para 2027

Además no quita el dedo del renglón para consumar el regreso de la IndyCar a México en 2027, una vez que se descartó en 2026 debido a cuestiones de logística, principalmente por el hecho de que nuestro país albergará parte del Mundial de futbol del 2026 y la atención estará en ello.

“Decían que estaba cerrado, pero era realmente que puro pedo. Hasta no ver ese nombre en el calendario me lo voy a creer”, contestó. “Ahora estamos trabajando desde ya en el 2027”.

La temporada 2026 de Indycar inicia el 1 de marzo con la carrera de San Petersburgo, en Florida, mientras que las 500 Millas de Indianápolis están programadas para el 24 de mayo.