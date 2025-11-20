Lo que necesitas saber:

F1 Academy celebra su cuarta temporada en el 2026

La tercera edición de F1 Academy se termina y la temporada 2026 va tomando forma con sus respectivos cambios. Siete pilotos se despiden en el Gran Premio de Las Vegas, al cumplir con sus dos temporadas reglamentarias y ceden los lugares para nuevos rostros, pero también se unen nuevos apoyos interesantes, como el de Lego, que contará con su propia decoración.

El 2025 marcó la despedida de pilotos que marcaron batallas importantes, como es el caso de Maya Weug y Doriane Pin, además de otras pilotos carismáticas y populares como Lia Block y Chloe Chambers. Ahora es momento de darle la bienvenida a las primeras caras confirmadas para una nueva era.

Lia Block F1 Academy
Nuevos representantes en F1 Academy

No sólo veremos nuevas pilotos, sino también nuevas decoraciones en algunos monoplazas. Principalmente ha llamado la atención la llegada de Lego, que se unirá a la parrilla junto a los 10 equipos de Fórmula 1 que prestan sus colores e identidades.

Lego entra a la F1 Academy
La decoración real del Lego F1 Academy
McLaren tendrá un segundo auto, en colaboración con uno de sus patrocinadores, así como lo hizo Red Bull en 2025, mientras que Mercedes y Ferrari tendrán nuevas pilotos tras la salida de Doriane Pin y Maya Weug. Se espera que la última piloto sea sustituida por Alba Larsen, quien se unió al programa de desarrollo de Ferrari.

Las pilotos confirmadas en F1 Academy 2026

A continuación te dejamos las pilotos que ya han sido confirmadas hasta el momento. La lista irá incrementando en cuando sean anunciadas de manera formal los casos de Alba Larsen (Ferrari), Emma Felbermayr (Sauber), Courtney Crone (Haas), Nina Gademan (Alpine), Joanne Ciconte, Nicole Havrda.

Rafaela Ferreira

  • País: Brasil
  • Edad:  20 años
  • Escudería: Campos Racing
  • Apoyo: Racing Bulls
Rafaela Ferreira, piloto de Racing Bulls en F1 Academy
Alisha Palmowski

  • País: Inglaterra
  • Edad:  19 años
  • Escudería: Campos Racing
  • Apoyo: Red Bull
Alisha Palmowski piloto de Red Bull
Esmee Kosterman

  • País: Países Bajos
  • Edad: 20 años
  • Escudería: Por confirmar
  • Apoyo: Lego Racing
Esmee Kosterman, piloto de Lego Racing
Ella Lloyd

  • País: Gales
  • Edad:  20 años
  • Escudería: Rodin Motorsport
  • Apoyo: McLaren
Ella Lloyd piloto de McLaren en F1 Academy
Ella Stevens

  • País: Inglaterra
  • Edad: 19
  • Escudería: Rodin Motorsport
  • Apoyo: McLaren Oxagon
Ella Stevens piloto apoyada por McLaren
Lisa Billard

  • País: Francia
  • Edad: 16 años
  • Escudería: Por confirmar
  • Apoyo: Gatorade
Lisa Billard, piloto de F1 Academy
