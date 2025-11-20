Lo que necesitas saber: F1 Academy celebra su cuarta temporada en el 2026

La tercera edición de F1 Academy se termina y la temporada 2026 va tomando forma con sus respectivos cambios. Siete pilotos se despiden en el Gran Premio de Las Vegas, al cumplir con sus dos temporadas reglamentarias y ceden los lugares para nuevos rostros, pero también se unen nuevos apoyos interesantes, como el de Lego, que contará con su propia decoración.

El 2025 marcó la despedida de pilotos que marcaron batallas importantes, como es el caso de Maya Weug y Doriane Pin, además de otras pilotos carismáticas y populares como Lia Block y Chloe Chambers. Ahora es momento de darle la bienvenida a las primeras caras confirmadas para una nueva era.

Lia Block F1 Academy

Nuevos representantes en F1 Academy

No sólo veremos nuevas pilotos, sino también nuevas decoraciones en algunos monoplazas. Principalmente ha llamado la atención la llegada de Lego, que se unirá a la parrilla junto a los 10 equipos de Fórmula 1 que prestan sus colores e identidades.

Lego entra a la F1 Academy / Getty

La decoración real del Lego F1 Academy / Getty

McLaren tendrá un segundo auto, en colaboración con uno de sus patrocinadores, así como lo hizo Red Bull en 2025, mientras que Mercedes y Ferrari tendrán nuevas pilotos tras la salida de Doriane Pin y Maya Weug. Se espera que la última piloto sea sustituida por Alba Larsen, quien se unió al programa de desarrollo de Ferrari.

Las pilotos confirmadas en F1 Academy 2026

A continuación te dejamos las pilotos que ya han sido confirmadas hasta el momento. La lista irá incrementando en cuando sean anunciadas de manera formal los casos de Alba Larsen (Ferrari), Emma Felbermayr (Sauber), Courtney Crone (Haas), Nina Gademan (Alpine), Joanne Ciconte, Nicole Havrda.

Rafaela Ferreira

País: Brasil

Edad: 20 años

Escudería: Campos Racing

Apoyo: Racing Bulls

Rafaela Ferreira, piloto de Racing Bulls en F1 Academy

Alisha Palmowski

País: Inglaterra

Edad: 19 años

Escudería: Campos Racing

Apoyo: Red Bull

Alisha Palmowski piloto de Red Bull

Esmee Kosterman

País: Países Bajos

Edad: 20 años

Escudería: Por confirmar

Apoyo: Lego Racing

Esmee Kosterman, piloto de Lego Racing

Ella Lloyd

País: Gales

Edad: 20 años

Escudería: Rodin Motorsport

Apoyo: McLaren

Ella Lloyd piloto de McLaren en F1 Academy

Ella Stevens

País: Inglaterra

Edad: 19

Escudería: Rodin Motorsport

Apoyo: McLaren Oxagon

Ella Stevens piloto apoyada por McLaren

Lisa Billard

País: Francia

Edad: 16 años

Escudería: Por confirmar

Apoyo: Gatorade